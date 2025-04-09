ЕИБ выделит Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк ( ЕИБ ) предоставляет Украине 300 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению энергетического сектора, теплоснабжения, водоснабжения, а также модернизации социальной инфраструктуры.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Соответствующие соглашения были подписаны в Брюсселе во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Как сообщил глава правительства, финансирование будет разделено на три ключевых направления. По 100 миллионов евро предусмотрено:

на инвестиции в централизованное отопление, повышение энергоэффективности и закупку необходимого оборудования, включая установки для производства электроэнергии и тепла;

на реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотвода;

на восстановление объектов критической инфраструктуры, в частности, тепловых и водных сетей, а также на модернизацию социальных услуг в сферах здравоохранения, образования и жилья.

В ходе встречи стороны обсудили текущие проекты и возможности для запуска новых инициатив, в частности в сфере транспорта, энергоэффективности, энергетики и социальной инфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ уже мобилизовал для Украины более 2 миллиардов евро экстренного финансирования. Правительство поблагодарило банк за последовательную поддержку и вклад в укрепление экономической устойчивости страны.

Европейский инвестиционный банк выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.