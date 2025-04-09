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ЕИБ выделит Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Украине 300 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению энергетического сектора, теплоснабжения, водоснабжения, а также модернизации социальной инфраструктуры.
Соответствующие соглашения были подписаны в Брюсселе во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.
Как сообщил глава правительства, финансирование будет разделено на три ключевых направления. По 100 миллионов евро предусмотрено:
- на инвестиции в централизованное отопление, повышение энергоэффективности и закупку необходимого оборудования, включая установки для производства электроэнергии и тепла;
- на реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотвода;
- на восстановление объектов критической инфраструктуры, в частности, тепловых и водных сетей, а также на модернизацию социальных услуг в сферах здравоохранения, образования и жилья.
В ходе встречи стороны обсудили текущие проекты и возможности для запуска новых инициатив, в частности в сфере транспорта, энергоэффективности, энергетики и социальной инфраструктуры.
С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ уже мобилизовал для Украины более 2 миллиардов евро экстренного финансирования. Правительство поблагодарило банк за последовательную поддержку и вклад в укрепление экономической устойчивости страны.
Европейский инвестиционный банк выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.