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ЄІБ виділить Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 300 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення енергетичного сектору, теплопостачання, водопостачання, а також модернізації соціальної інфраструктури.
Відповідні угоди було підписано в Брюсселі під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.
Як повідомив глава уряду, фінансування розподілять на три ключові напрями. По 100 мільйонів євро передбачено:
- на інвестиції в централізоване опалення, підвищення енергоефективності та закупівлю необхідного обладнання, включно з установками для виробництва електроенергії та тепла;
- на реалізацію проєктів у сфері водопостачання та водовідведення;
- на відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема теплових та водних мереж, а також на модернізацію соціальних послуг у сферах охорони здоров’я, освіти та житла.
Під час зустрічі сторони обговорили перебіг поточних проєктів та можливості для запуску нових ініціатив, зокрема у сфері транспорту, енергоефективності, енергетики та соціальної інфраструктури.
З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ вже мобілізував для України понад 2 мільярди євро екстреного фінансування. Уряд подякував банку за послідовну підтримку та внесок у зміцнення економічної стійкості країни.
Європейський інвестиційний банк виділив 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.