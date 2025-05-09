Эксперт о присвоении Малюку звания "Герой Украины": Сделал Службу одним из ключевых элементов Сил обороны

Василий Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил безопасности и обороны. Поэтому получение звания "Герой Украины" – заслуженное признание эффективности Службы и ее результатов. Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал присвоение главе СБУ высокой государственной награды.

Эксперт подчеркивает, что Малюк возглавил Службу в наиболее сложный период ее истории. "Все, кто знает, в каком состоянии он принимал Службу в июле 22-го, и как, в короткие сроки, смог сделать из нее один из ключевых элементов Сил обороны, согласны с логичностью этого награждения. Он сделал из СБУ современную спецслужбу военного времени, опыт которой сейчас изучают другие спецслужбы мира", – пишет политолог.

Голобуцкий считает, что Малюк смог быстро и квалифицированно перестроить работу СБУ во время войны. "В СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который к тому же является рекордным за все годы Независимости. Служба наравне со всеми Силами обороны уничтожает российскую армию на наиболее горячих направлениях фронта. И в то же время противодействует терроризму внутри страны и очищает общество от кротов и изменников", - акцентирует политолог.

"Малюк организовал системную ликвидацию военных преступников и предателей, которые помогают рф. Некоторых СБУ получила даже в Москве. Именно Малюк с коллегами разрабатывал две блестящие спецоперации с ударами по Крымскому мосту. Кроме того, после спецопераций Службы, поражены десятки кораблей рф в Черном море, нанесены удары по многим НПЗ и вооруженным складам. Причем каждый раз находятся новые технологические решения, шокирующие врага", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что главе СБУ Василию Малюку указом Президента присвоено звание Героя Украины по вручению ордена "Золотая звезда". "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в указе.