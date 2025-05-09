Експерт про присвоєння Малюку звання "Герой України": Зробив Службу одним з ключових елементів Сил оборони

Василь Малюк зробив СБУ одним з ключових елементів Сил безпеки і оборони. Тож отримання звання "Герой України" – заслужене визнання ефективності Служби та її результатів. Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував присвоєння голові СБУ високої державної нагороди.

Експерт підкреслює, що Малюк очолив Службу у найбільш складний період її історії. "Всі, хто знає, у якому стані він приймав Службу в липні 22-го, і як, в короткі терміни, зміг зробити з неї один з ключових елементів Сил оборони, згодні з логічністю цього нагородження. Він зробив з СБУ сучасну спецслужбу військового часу, досвід якої зараз вивчають інші спецслужби світу", – пише політолог.

Голобуцький вважає, що Малюк зміг швидко і кваліфіковано перебудувати роботу СБУ під час війни. "В СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж, є рекордним за всі роки Незалежності. Служба нарівні з усіма Силами оборони знищує російську армію на найбільш гарячих напрямках фронту. І водночас протидіє тероризму всередині країни та очищує суспільство від кротів і зрадників", - акцентує політолог.

"Малюк організував системну ліквідацію воєнних злочинців і зрадників, які допомагають рф. Деяких СБУ дістала навіть у Москві. Саме Малюк з колегами розробляв дві блискучі спецоперації з ударами по Кримському мосту. Крім того, після спецоперацій Служби, вражені десятки кораблів рф у Чорному морі, завдані удари по багатьом НПЗ і збройним складам. Причому щоразу знаходяться нові технологічні рішення, які шокують ворога", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голові СБУ Василю Малюку указом Президента присвоєне звання Героя України з вручення ордену "Золота зірка". "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", – говориться в указі.