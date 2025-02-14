Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,01

EUR

43,44

+0,08

Наличный курс:

USD

41,76

41,80

EUR

43,90

43,67

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Эксперт об операции по задержанию топ-изменника: СБУ снова на шаг впереди врага

Эксперт об операции по задержанию топ-изменника: СБУ снова на шаг впереди врага
Малюк провел процесс очищения СБУ от российских агентов. Фото: СБУ

Россия тотально проигрывает Службе безопасности Украины в войне спецслужб. СБУ постоянно находится на шаге впереди врага. Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал недавнее разоблачение топ-изменника, полковника СБУ Дмитрия Козюры, которого задерживал лично председатель Службы Василий Малюк.

Политолог считает, что операция по задержанию предателя беспрецедентна и историческая. "СБУ все время оказывается на шаг впереди россиян, тотально проигрывающих в противостоянии спецслужб. Малюк провел продолжающийся процесс очистки Службы от российских агентов. Без этой очистки у СБУ не было шансов проводить такие мощные операции против врага. "Крыса" еще и смогли использовать против самих же вербовщиков. Долгое время из-за него россиян "кормили дезой".  Это действительно ювелирная работа наших спецслужб", – акцентирует эксперт.

Голобуцкий отмечает важность того факта, что предатель был задержан во время горячей фазы войны. Сегодня каждый разоблаченный агент врага – это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня – не одна сотня жизней.   Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных сделок", — считает эксперт.

Фото 2 — Эксперт об операции по задержанию топ-изменника: СБУ снова на шаг впереди врага

"С приходом к руководству СБУ Василия Малюка, "почистили" от российских агентов и органы власти, и саму Службу.   Фото, где "крыса" Козюру держит за шкурку глава СБУ, облетели все медиа. Впереди у "крысы" суд и приговор. Почти наверняка – пожизненное заключение», – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела беспрецедентную спецоперацию и разоблачила "топщуру" ФСБ в своих рядах: сначала Служба его использовала для дезинформации врага, а затем задержала.