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Експерт про операцію із затримання топ-зрадника: СБУ знову на крок попереду ворога

Експерт про операцію із затримання топ-зрадника: СБУ знову на крок попереду ворога
Малюк провів процес очищення СБУ від російських агентів. Фото: СБУ

Росія тотально програє Службі безпеки України у війні спецслужб. СБУ постійно знаходиться на крок попереду ворога. Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував недавнє викриття топ-зрадника, полковника СБУ Дмитра Козюри, якого затримував особисто голова Служби Василь Малюк. 

Політолог вважає, що операція по затриманню зрадника безпрецедентна і історична. "СБУ весь час опиняється на крок попереду росіян, які тотально програють у протистоянні спецслужб.  Малюк провів процес очищення Служби від російських агентів, який триває. Без цього очищення СБУ не мала шансів проводити такі потужні операції проти ворога. "Щура" ще й змогли використати проти самих же вербувальників. Тривалий час через нього росіян "годували дезою".  Це справді ювелірна робота наших спецслужб", - акцентує експерт.

Голобуцький наголошує на важливості того факту, що зрадника було затримано під час гарячої фази війни. "Сьогодні кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів.  Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій", - вважає експерт.

Фото 2 — Експерт про операцію із затримання топ-зрадника: СБУ знову на крок попереду ворога

"З приходом до керівництва СБУ Василя Малюка, "почистили" від російських агентів і органи влади, і саму Службу.  Фото, де "щура" Козюру тримає за шкірку голова СБУ, облетіли всі медіа. Попереду у "щура" суд і вирок. Майже напевно – довічне ув’язнення", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ провела безпрецедентну спецоперацію і викрила "топ-щура" ФСБ у своїх лавах: спочатку Служба його використала для дезінформації ворога, а потім затримала.