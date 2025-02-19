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Фонд гарантирования вкладов продлил выплаты кредиторам Брокбизнесбанка

Фонд гарантирования вкладов продлил выплаты кредиторам Брокбизнесбанка
Вырученные средства направляются на выплаты кредиторам, чьи требования остались неудовлетворенными после завершения ликвидационной процедуры

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о продлении процедуры удовлетворения требований кредиторов третьей очереди Публичного акционерного общества "Брокбизнесбанк".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Соответствующее решение исполнительной дирекции фонда №171 было принято 17 февраля 2025 года.

Как происходит выплата кредиторам

Процедура возмещения средств осуществляется согласно действующему Положению Фонда по реестру акцептованных требований кредиторов находящихся в состоянии ликвидации банков.

Выплаты производятся за счет поступлений, полученных от:

  • мер по возмещению вреда, причиненного лицами, связанными с банком, или другими лицами, прямо или косвенно извлеченными имущественную выгоду;
  • исковых процессов по компенсации ущерба, причиненного банку вследствие национализации, экспроприации, реквизиции или разрушения имущества в условиях военных действий, вооруженных конфликтов или других кризисных ситуаций;
  • других активов, которые должны быть включены в ликвидационную массу банка, но были выявлены после завершения формирования ликвидационного баланса.

Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди предполагает выплаты тем вкладчикам и юридическим лицам, которые после завершения ликвидации банка не смогли получить возмещение.

Напомним, 11 июня 2014 года НБУ принял решение ликвидировать Брокбизнесбанк и отозвать у финучреждения генеральную лицензию. Ликвидация балка должна была завершиться к 10 июня 2016 года.

В 2016 году Печерский районный суд Киева арестовал 80,03% акций ликвидированного Брокбизнесбанка, принадлежащих структурам бизнесмена Сергея Курченко

Автор:
Татьяна Гойденко