Фонд гарантирования вкладов продлил выплаты кредиторам Брокбизнесбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о продлении процедуры удовлетворения требований кредиторов третьей очереди Публичного акционерного общества "Брокбизнесбанк".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Соответствующее решение исполнительной дирекции фонда №171 было принято 17 февраля 2025 года.

Как происходит выплата кредиторам

Процедура возмещения средств осуществляется согласно действующему Положению Фонда по реестру акцептованных требований кредиторов находящихся в состоянии ликвидации банков.

Выплаты производятся за счет поступлений, полученных от:

мер по возмещению вреда, причиненного лицами, связанными с банком, или другими лицами, прямо или косвенно извлеченными имущественную выгоду;

исковых процессов по компенсации ущерба, причиненного банку вследствие национализации, экспроприации, реквизиции или разрушения имущества в условиях военных действий, вооруженных конфликтов или других кризисных ситуаций;

других активов, которые должны быть включены в ликвидационную массу банка, но были выявлены после завершения формирования ликвидационного баланса.

Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди предполагает выплаты тем вкладчикам и юридическим лицам, которые после завершения ликвидации банка не смогли получить возмещение.

Напомним, 11 июня 2014 года НБУ принял решение ликвидировать Брокбизнесбанк и отозвать у финучреждения генеральную лицензию. Ликвидация балка должна была завершиться к 10 июня 2016 года.

В 2016 году Печерский районный суд Киева арестовал 80,03% акций ликвидированного Брокбизнесбанка, принадлежащих структурам бизнесмена Сергея Курченко