Фонд гарантування вкладів продовжив виплати кредиторам Брокбізнесбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалив рішення про продовження процедури задоволення вимог кредиторів третьої черги Публічного акціонерного товариства Брокбізнесбанк.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Відповідне рішення виконавчої дирекції фонду № 171 було прийнято 17 лютого 2025 року.

Як відбувається виплата кредиторам

Процедура відшкодування коштів здійснюється згідно з чинним Положенням Фонду щодо реєстру акцептованих вимог кредиторів банків, що перебувають у стані ліквідації.

Виплати проводяться за рахунок надходжень, отриманих від:

заходів з відшкодування шкоди, завданої особами, пов’язаними з банком, або іншими особами, які прямо чи опосередковано отримали майнову вигоду;

позовних процесів щодо компенсації збитків, завданих банку внаслідок націоналізації, експропріації, реквізиції або руйнування майна в умовах воєнних дій, збройних конфліктів чи інших кризових ситуацій;

інших активів, які мали б бути включені до ліквідаційної маси банку, але були виявлені після завершення формування ліквідаційного балансу.

Задоволення вимог кредиторів третьої черги передбачає виплати тим вкладникам і юридичним особам, які після завершення ліквідації банку не змогли отримати відшкодування.

Нагадаємо, 11 червня 2014 року НБУ ухвалив рішення ліквідувати Брокбізнесбанк та відкликати у фінустанови генеральну ліцензію. Ліквідація балку повинна була завершитися до 10 червня 2016 року.

У 2016 році Печерський районний суд Києва заарештував 80,03% акцій ліквідованого Брокбізнесбанку, які належать структурам бізнесмена Сергія Курченка