Фриланс привлекает украинцев, но почти половина не планирует работать на себя — опрос Rakuten Viber

74% украинцев положительно относятся к фрилансу, однако 44% опрошенных не имеют опыта работы на себя и не рассматривают такой вариант.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

В исследовании, которое прошло в июле 2025 года, приняло участие более 15 тысяч респондентов. Больше всего — в возрасте 34-45 лет, при этом более половины участников — младше 45 лет.

Согласно результатам, 44% украинцев считают фриланс источником свободы и независимости, еще 30% поддерживают этот формат работы, хотя признают связанные с ним риски. В то же время 21% отметили, что им безразлично, потому что не имеют отношения к фрилансу, а 2% высказались негативно из-за отсутствия стабильности или недоверия к такому источнику дохода.

Интересно, что практический опыт фриланса имеют только 26% опрошенных: 10% до сих пор работают в таком формате, еще 12% уже не занимаются этим, у 4% был опыт, который не завершился успехом. Еще 30% хотели бы попробовать фриланс в будущем, но не имели такого опыта раньше. В то же время, 44% прямо заявили, что не планируют работать на себя — им не нравится такой вариант.

Rakuten Viber отмечает, что исследование показательно для понимания тенденций на рынке труда в Украине — несмотря на общий интерес к гибким форматам занятости, подавляющая часть украинцев все еще выбирает традиционные подходы.

С начала полномасштабного вторжения нафриланс перешло 285 тысяч украинцев.