Фриланс приваблює українців, але майже половина не планує працювати на себе — опитування Rakuten Viber

74% українців позитивно ставляться до фрилансу, однак 44% опитаних не мають досвіду роботи на себе й не розглядають такого варіанту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

У дослідженні, яке пройшло у липні 2025 року, взяли участь понад 15 тисяч респондентів. Найбільше — у віці 34-45 років, при цьому понад половина учасників — молодші за 45 років.

Згідно з результатами, 44% українців вважають фриланс джерелом свободи й незалежності, ще 30% — підтримують цей формат роботи, хоча визнають пов’язані з ним ризики. Водночас 21% зазначили, що їм байдуже, бо не мають стосунку до фрилансу, а 2% висловилися негативно — через відсутність стабільності або недовіру до такого джерела доходу.

Цікаво, що практичний досвід фрилансу мають лише 26% опитаних: 10% і досі працюють у такому форматі, ще 12% вже не займаються цим, у 4% був досвід, який не завершився успіхом. Ще 30% хотіли б спробувати фриланс у майбутньому, але не мали такого досвіду раніше. Водночас 44% прямо заявили, що не планують працювати на себе — їм не подобається такий варіант.

Rakuten Viber зазначає, що дослідження є показовим для розуміння тенденцій на ринку праці в Україні — попри загальний інтерес до гнучких форматів зайнятості, переважна частина українців все ще обирає традиційні підходи.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.