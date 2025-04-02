Гендиректор "Лесов Украины" Болоховец задекларировал более 6 млн грн зарплаты: что в собственности

Гендиректор государственного предприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец задекларировал годовой доход в размере более 6,6 миллионов гривен, полученный от заработной платы.

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Об этом свидетельствуют данные в его декларации о доходах за 2024 год, которая была подана 28 марта.

Задекларированный доход

Согласно декларации, Болоховец за год получил 6649507 грн зарплаты, что составляет более 554 тысяч в месяц.

Кроме того, он получил доход от ценных бумаг в размере почти 257 тыс. рублей. и страховые выплаты на 46,8 тыс. грн. грн.

Жена Болоховца Людмила задекларировала более миллиона гривен от занятия предпринимательской деятельностью, 222 тысячи грн заработной платы и более 2,56 млн грн дивидендов.

Денежные активы

Болоховец указал в своей декларации денежные активы в размере более 2 млн. гривен, которые хранятся на счете ПриватБанка.

Кроме этого, он владеет государственными облигациями более чем на 2,2 млн грн.

Наличными он хранит 35 тыс. долларов и 15 тысяч евро (совместная собственность с женой).

Отдельно на счетах жены хранится 3,8 млн. грн.

Объекты недвижимости

Согласно указанным данным декларации, у Болоховца нет в собственности объектов недвижимости. Ему принадлежат права пользования домом и земельным участком в Черниговской области, а также квартирой в Киеве, которую арендует жена.

В собственности жены есть квартира в Черниговской области, 13 земельных участков и два нежилых помещения.

Транспортные средства

Болоховец пользуется автомобилем Toyota 2019 года, принадлежащим жене.

Также она является владельцем грузового автомобиля 2021 года и пользуется служебным Lexus 2022 года.