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Гендиректор "Лісів України" Болоховець задекларував понад 6 млн грн зарплати: що у власності
Гендиректор державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець задекларував річний дохід у розмірі понад 6,6 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати.
Про це свідчать дані в його декларації про доходи за 2024 рік, яка була подана 28 березня.
Задекларований дохід
Згідно з декларацією, Болоховець за рік отримав 6 649 507 грн зарплати, що складає понад 554 тисячі за місяць.
Окрім цього, він отримав дохід від цінних паперів в розмірі майже 257 тис. грн та страхові виплати на 46,8 тис. грн.
Дружина Болоховця Людмила задекларувала понад мільйон гривень від заняття підприємницькою діяльністю, 222 тисячі грн заробітної плати і понад 2,56 млн грн дивідендів.
Грошові активи
Болоховець вказав у своїй декларації грошові активи у розмірі понад 2 млн гривень, які зберігаються на рахунку ПриватБанку.
Окрім цього, він володіє державними облігаціями на понад 2,2 млн грн.
Готівкою він зберігає 35 тис. доларів та 15 тисяч євро (сумісна власність з дружиною).
Окремо на рахунках дружини зберігається 3,8 млн грн.
Об'єкти нерухомості
Згідно з вказаними даними декларації, Болоховець не має у власності об’єктів нерухомості. Йому належать права користування будинком та земельною ділянкою у Чернігівській області, а також – квартирою у Києві, яку орендує дружина.
У власності дружини є квартира у Чернігівській області, 13 земельних ділянок та два нежитлові приміщення.
Транспортні засоби
Болоховець користується автомобілем Toyota 2019 року, котрий належить дружині.
Також вона є власником вантажного автомобіля 2021 року і користується службовим Lexus 2022 року.