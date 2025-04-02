Гендиректор "Лісів України" Болоховець задекларував понад 6 млн грн зарплати: що у власності

Гендиректор державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець задекларував річний дохід у розмірі понад 6,6 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати.

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Про це свідчать дані в його декларації про доходи за 2024 рік, яка була подана 28 березня.

Задекларований дохід

Згідно з декларацією, Болоховець за рік отримав 6 649 507 грн зарплати, що складає понад 554 тисячі за місяць.

Окрім цього, він отримав дохід від цінних паперів в розмірі майже 257 тис. грн та страхові виплати на 46,8 тис. грн.

Дружина Болоховця Людмила задекларувала понад мільйон гривень від заняття підприємницькою діяльністю, 222 тисячі грн заробітної плати і понад 2,56 млн грн дивідендів.

Грошові активи

Болоховець вказав у своїй декларації грошові активи у розмірі понад 2 млн гривень, які зберігаються на рахунку ПриватБанку.

Окрім цього, він володіє державними облігаціями на понад 2,2 млн грн.

Готівкою він зберігає 35 тис. доларів та 15 тисяч євро (сумісна власність з дружиною).

Окремо на рахунках дружини зберігається 3,8 млн грн.

Об'єкти нерухомості

Згідно з вказаними даними декларації, Болоховець не має у власності об’єктів нерухомості. Йому належать права користування будинком та земельною ділянкою у Чернігівській області, а також – квартирою у Києві, яку орендує дружина.

У власності дружини є квартира у Чернігівській області, 13 земельних ділянок та два нежитлові приміщення.

Транспортні засоби

Болоховець користується автомобілем Toyota 2019 року, котрий належить дружині.

Також вона є власником вантажного автомобіля 2021 року і користується службовим Lexus 2022 року.