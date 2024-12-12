Гетманцев: Повышение налогов в 2025 году не планируется, но ситуация очень динамична

В 2024 году уже были увеличены налоги , что позволит обеспечить дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджет в 2025 году, и новых повышений пока не предвидится.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, сейчас Украина находится в состоянии войны, а это — период наибольшей неопределенности. Поэтому в случае существенного увеличения фискального разрыва Гетманцев не исключает возможности возвращения к этому вопросу в 2025 году.

"С учетом неопределенности я не исключаю возвращения к этому вопросу в случае существенного увеличения фискального разрыва. Пока мы такие предпосылки не видим вообще", — подчеркнул он.

Гетманцев добавляет, что на пересмотр этого вопроса может повлиять ситуация на фронте или ситуация с беженцами, но пока этот вопрос не стоит и все будет зависеть от ситуации, которая "к сожалению, достаточно динамична".

"Война – это период наибольшей неопределенности. Но мы уже просчитали бюджет на 2025 год по базовому сценарию. Потребности в дополнительном повышении НДС или других налогов нет", – подчеркнул он.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

4 декабря парламент внес изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.

Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.