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Гетманцев: Підвищення податків у 2025 році не планується, але ситуація дуже динамічна

гетманцев, податки
Данило Гетманцев відвідав GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

У 2024 році вже були збільшені податки, що дасть змогу забезпечити додаткові 140 мільярдів гривень до бюджету у 2025 році, і нових підвищень поки не передбачається.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

За його словами, наразі Україна знаходиться у стані війни, а це - період найбільшої невизначеності. Тому у випадку істотного збільшення фіскального розриву Гетманцев не виключає можливість повернення до цього питання у 2025 році.

"З урахуванням невизначеності я не виключаю повернення до цього питання у випадку істотного збільшення фіскального розриву. Поки що ми таких передумов не бачимо взагалі", - наголосив він.

Гетманцев додає, що на перегляд цього питання може вплинути ситуація на фронті чи ситуація з біженцями, але поки що це питання не стоїть і все залежатиме від ситуації, яка "на жаль, є досить динамічною".

"Війна – це період найбільшої невизначеності. Але ми вже прорахували бюджет на 2025 рік за базовим сценарієм. Потреби у додатковому підвищенні ПДВ чи інших податків немає", – наголосив він.

Фото 2 — Гетманцев: Підвищення податків у 2025 році не планується, але ситуація дуже динамічна

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.  28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. 

4 грудня парламент вніс зміни до Податкового кодексу, згідно з якими підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Автор:
Тетяна Гойденко
Online трансляція "GET Business Festival 2024"
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