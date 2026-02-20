Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света в пяти областях: кто в списке

лампочка, отключение света
В Украине будут проверяться графики отключений света. / Freepik

Государственная инспекция энергетического надзора приступила к внеплановым проверкам операторов системы распределения в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Мероприятия направлены на контроль соблюдения графиков почасовых отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной целью контрольных мероприятий является создание равных условий для ограничения электроснабжения для всех потребителей регионов.

Что именно будут проверять?

В ходе проверок специалисты инспекции оценивают следующие аспекты деятельности операторов системы распределения:

  • корректность составления графиков почасовых отключений;
  • соответствие фактического прекращения электроснабжения утвержденным планам;
  • соблюдение принципа равномерности при распределении ограничений между разными группами потребителей;
  • защиту прав граждан на получение энергии в условиях имеющегося дефицита мощности.

Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, операторы систем распределения получат предписания по их обязательному устранению. Госэнергонадзор будет контролировать приведение графиков в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами и выполнение предоставленных рекомендаций.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 20 февраля обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Ковальчук