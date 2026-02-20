- Категория
Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света в пяти областях: кто в списке
Государственная инспекция энергетического надзора приступила к внеплановым проверкам операторов системы распределения в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Мероприятия направлены на контроль соблюдения графиков почасовых отключений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной целью контрольных мероприятий является создание равных условий для ограничения электроснабжения для всех потребителей регионов.
Что именно будут проверять?
В ходе проверок специалисты инспекции оценивают следующие аспекты деятельности операторов системы распределения:
- корректность составления графиков почасовых отключений;
- соответствие фактического прекращения электроснабжения утвержденным планам;
- соблюдение принципа равномерности при распределении ограничений между разными группами потребителей;
- защиту прав граждан на получение энергии в условиях имеющегося дефицита мощности.
Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, операторы систем распределения получат предписания по их обязательному устранению. Госэнергонадзор будет контролировать приведение графиков в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами и выполнение предоставленных рекомендаций.
Напомним, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 20 февраля обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.