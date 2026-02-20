Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света в пяти областях: кто в списке

Государственная инспекция энергетического надзора приступила к внеплановым проверкам операторов системы распределения в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Мероприятия направлены на контроль соблюдения графиков почасовых отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной целью контрольных мероприятий является создание равных условий для ограничения электроснабжения для всех потребителей регионов.

Что именно будут проверять?

В ходе проверок специалисты инспекции оценивают следующие аспекты деятельности операторов системы распределения:

корректность составления графиков почасовых отключений;

соответствие фактического прекращения электроснабжения утвержденным планам;

соблюдение принципа равномерности при распределении ограничений между разными группами потребителей;

защиту прав граждан на получение энергии в условиях имеющегося дефицита мощности.

Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, операторы систем распределения получат предписания по их обязательному устранению. Госэнергонадзор будет контролировать приведение графиков в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами и выполнение предоставленных рекомендаций.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 20 февраля обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.