Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла у п'яти областях: хто у списку

Державна інспекція енергетичного нагляду розпочала позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях. Заходи спрямовані на контроль за дотриманням графіків погодинних відключень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Головною метою контрольних заходів є створення рівних умов обмеження електропостачання для всіх споживачів регіонів.

Що саме перевірятимуть?

Під час перевірок спеціалісти інспекції оцінюють наступні аспекти діяльності операторів системи розподілу:

коректність складання графіків погодинних відключень;

відповідність фактичного припинення електропостачання затвердженим планам;

дотримання принципу рівномірності при розподілі обмежень між різними групами споживачів;

захист прав громадян на отримання енергії в умовах наявного дефіциту потужності.

Якщо в ході перевірки будуть зафіксовані порушення, оператори систем розподілу отримають приписи щодо їхнього обов’язкового усунення. Держенергонагляд контролюватиме приведення графіків у відповідність до чинних нормативно-правових актів та виконання наданих рекомендацій.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.