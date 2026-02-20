- Категорія
Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла у п'яти областях: хто у списку
Державна інспекція енергетичного нагляду розпочала позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях. Заходи спрямовані на контроль за дотриманням графіків погодинних відключень.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
Головною метою контрольних заходів є створення рівних умов обмеження електропостачання для всіх споживачів регіонів.
Що саме перевірятимуть?
Під час перевірок спеціалісти інспекції оцінюють наступні аспекти діяльності операторів системи розподілу:
- коректність складання графіків погодинних відключень;
- відповідність фактичного припинення електропостачання затвердженим планам;
- дотримання принципу рівномірності при розподілі обмежень між різними групами споживачів;
- захист прав громадян на отримання енергії в умовах наявного дефіциту потужності.
Якщо в ході перевірки будуть зафіксовані порушення, оператори систем розподілу отримають приписи щодо їхнього обов’язкового усунення. Держенергонагляд контролюватиме приведення графіків у відповідність до чинних нормативно-правових актів та виконання наданих рекомендацій.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.