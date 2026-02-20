Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла у п'яти областях: хто у списку

лампочка, відключення світла
В Україні перевірятимуть графіки відключень світла. / Freepik

Державна інспекція енергетичного нагляду розпочала позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях. Заходи спрямовані на контроль за дотриманням графіків погодинних відключень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Головною метою контрольних заходів є створення рівних умов обмеження електропостачання для всіх споживачів регіонів.

Що саме перевірятимуть?

Під час перевірок спеціалісти інспекції оцінюють наступні аспекти діяльності операторів системи розподілу:

  • коректність складання графіків погодинних відключень; 
  • відповідність фактичного припинення електропостачання затвердженим планам; 
  • дотримання принципу рівномірності при розподілі обмежень між різними групами споживачів; 
  • захист прав громадян на отримання енергії в умовах наявного дефіциту потужності.

Якщо в ході перевірки будуть зафіксовані порушення, оператори систем розподілу отримають приписи щодо їхнього обов’язкового усунення. Держенергонагляд контролюватиме приведення графіків у відповідність до чинних нормативно-правових актів та виконання наданих рекомендацій.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Ковальчук