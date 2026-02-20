Внаслідок обстрілів РФ знеструмлені споживачі у п’яти областях: де немає світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 20 лютого є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, через складні погодні умови без електропостачання 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.