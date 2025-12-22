Государство может продать до 25% акций Экспортно-кредитного агентства частному инвестору

Возможная продажа доли в капитале Экспортно-кредитного агентства Украины (ЭКА) частному инвестору не приведет к потере государственного контроля над компанией.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил председатель правления ЭКА Руслан Гашев в интервью "Укринформу".

По его словам, еще при принятии закона о создании ЭКА в 2016 году было предусмотрено право государства продать до 49% акций агентства. Пока же речь идет о значительно меньшей доле — не более 25%. При этом государство в любом случае сохранит контроль, а Министерство экономики будет иметь решающий голос на общем собрании акционеров.

Руслан Гашев отметил, что привлечение частного акционера к капиталу ЭКА поддерживается государством и закреплено в планах действий правительства. В случае реализации такого шага это станет первым прецедентом в истории Украины, когда государственная компания будет продана иностранному инвестору не полностью, а частично.

Глава ЭКА подчеркнул, что интерес потенциального инвестора связан с уровнем прозрачности и корпоративного управления в агентстве. В частности, ЭКА недавно получила сертификат соответствия антикоррупционной системы международным стандартам, а также стала первой государственной компанией в Украине, перешедшей на обновленные принципы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ОЭСР.

По словам Гашева, для самого агентства приход инвестора будет означать доступ к международной экспертизе, новым процедурам и практикам, что должно положительно повлиять на качество сервисов для экспортеров. Целью является приближение работы ЭКА к стандартам экспортно-кредитных агентств таких стран, как Италия, Япония, Польша и Германия.

Кроме того, участие частного инвестора, по оценке руководства агентства, может упростить доступ ЭКА к финансированию и перестрахованию, а также способствовать увеличению его капитала. Агентство полностью зависит от возможностей государственного бюджета, тогда как появление нового акционера расширит финансовые возможности учреждения.

Добавим, в течение января-ноября ЭКА поддержало экспорт украинских предприятий на 10,13 млрд грн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.