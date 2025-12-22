Держава може продати до 25% акцій Експортно-кредитного агентства приватному інвестору

Можливий продаж частки в капіталі Експортно-кредитного агентства України (ЕКА) приватному інвестору не призведе до втрати державного контролю над компанією.

Як інформує Delo.ua, про це заявив голова правління ЕКА Руслан Гашев в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, ще під час ухвалення закону про створення ЕКА у 2016 році було передбачено право держави продати до 49% акцій агентства. Наразі ж ідеться про значно меншу частку — не більше 25%. При цьому держава в будь-якому випадку збереже контроль, а Міністерство економіки матиме вирішальний голос на загальних зборах акціонерів.

Руслан Гашев зазначив, що залучення приватного акціонера до капіталу ЕКА підтримується державою і закріплене в планах дій уряду. У разі реалізації такого кроку це стане першим прецедентом в історії України, коли державну компанію буде продано іноземному інвестору не повністю, а частково.

Очільник ЕКА підкреслив, що інтерес потенційного інвестора пов’язаний із рівнем прозорості та корпоративного управління в агентстві. Зокрема, ЕКА нещодавно отримало сертифікат відповідності антикорупційної системи міжнародним стандартам, а також стало першою державною компанією в Україні, яка перейшла на оновлені принципи корпоративного управління відповідно до рекомендацій ОЕСР.

За словами Гашева, для самого агентства прихід інвестора означатиме доступ до міжнародної експертизи, нових процедур і практик, що має позитивно вплинути на якість сервісів для експортерів. Метою є наближення роботи ЕКА до стандартів експортно-кредитних агентств таких країн, як Італія, Японія, Польща та Німеччина.

Крім того, участь приватного інвестора, за оцінкою керівництва агентства, може спростити доступ ЕКА до фінансування та перестрахування, а також сприяти збільшенню його капіталу. Наразі агентство повністю залежить від можливостей державного бюджету, тоді як поява нового акціонера розширить фінансові можливості установи.

Додамо, протягом січня–листопада ЕКА підтримало експорт українських підприємств на 10,13 млрд грн, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.