Государство потеряло 5 млрд грн из-за незаконной добычи угля в Донецкой области

Государственное бюро расследований установило факт незаконной добычи угля в Донецкой области, что повлекло ущерб государству в размере более 5 миллиардов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Как отмечается, еще в ноябре прошлого года сотрудники бюро прекратили незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно Краматорского района Донецкой области.

Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля получило одно из частных обществ в 2021 году, однако так и не приступило к соответствующим работам.

Однако группа лиц, организованная в преступную группировку, незаконно завладела участком и приступила к добыче угля. В ее состав входило 10 человек, включая организатора. Они обеспечивали техническую сторону добычи, охраняли территорию, контролировали работу шахтеров, вели учет и продавали незаконно добытый уголь.

Добыча угля на глубине около 80 метров проходила без разрешительных документов. Для этого даже переделали старый нерабочий вентиляционный канал Свято-Покровской шахты в ствол для спуска под землю для шахтеров.

Организатор незаконного бизнеса привлек главу местной общины к сотрудничеству. Чиновник помог им завладеть земельным участком для добычи угля, используя поддельные документы о передаче земли в аренду компании, подконтрольной организатору. Кроме того, руководитель местной общины прикрывал незаконную деятельность на захваченном земельном участке.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и исследуются другие детали дела.

Ранее Delo.ua писало, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом металлургический холдинг "Метинвест" увеличил убыток почти в 6 раз до $1,152 млрд. Главной причиной этого стала остановка шахт возле Покровска, добывавших коксующиеся угли для предприятий холдинга. Причем за указанный период компании удалось увеличить выручку на 9% до $8,05 млрд.