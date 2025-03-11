"Угольное дело": суд установил ограничение для Порошенко на сроки ознакомления

Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) ограничил сроки ознакомления пятому президенту Украины, ныне народному депутату Петру Порошенко, с делом, в котором его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В соответствии с определением суда, срок для ознакомления с материалами досудебного расследования установлен до 15 апреля 2025 года.

О ходе расследования

Напомним, что ранее следователи Бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

ДБР завершило расследование уголовного дела по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и поддержки террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

В тот же день материалы дела были переданы стороне защиты и подозреваемым для ознакомления.

Об "угольном деле"

В ДБР сообщают, что пятый президент Украины подозревается в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" по предварительному сговору с группой лиц, в том числе с представителями высшего руководства России.

В сентябре-ноябре 2021 года в рамках этого производства были выдвинуты подозрения еще одному бывшему народному депутату и министру энергетики. Они подозреваются в закупке угля из ОРДЛО за государственные средства, что привело к зависимости энергетической сферы Украины от России и террористических организаций.

Расследование ведется по статьям 258-5 (финансирование терроризма), 111 (государственная измена) и 258-3 (содействие террористической организации) УК Украины.

Санкции предусматривают наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

Санкции против Порошенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.