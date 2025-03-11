"Вугільна справа": суд встановив обмеження для Порошенка на терміни ознайомлення

Печерський районний суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) обмежив терміни ознайомлення п’ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, зі справою, у якій його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року.

Про хід розслідування

Нагадаємо, що раніше слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування кримінальної справи щодо організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та підтримки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Того ж дня матеріали справи були передані стороні захисту та підозрюваним для ознайомлення.

Про "вугільну справу"

В ДБР повідомляють, що п'ятий президент України підозрюється у сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з представниками вищого керівництва Росії.

У вересні-листопаді 2021 року у рамках цього провадження були висунуті підозри ще одному колишньому народному депутату та міністру енергетики. Вони підозрюються у закупівлі вугілля з ОРДЛО за державні кошти, що призвело до залежності енергетичної сфери України від Росії та терористичних організацій.

Розслідування ведеться за статтями 258-5 (фінансування тероризму), 111 (державна зрада) та 258-3 (сприяння терористичній організації) КК України.

Санкції передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.