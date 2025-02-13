Державна зрада: ДБР вимагає обмежити терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою"

Державне бюро розслідувань (ДБР) звернулося до суду з проханням обмежити терміни ознайомлення п'ятого президента України, нині народного депутата, з матеріалами справи, в якій його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

Про це інформує пресслужба ДБР.

ДБР не озвучує імені, проте загально відомо, що п'ятим президентом України був Петро Порошенко.

Хід розслідування

Зокрема, слідчі Бюро подали клопотання до Печерського районного суду Києва щодо встановлення терміну для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваним, серед яких чинний та колишній народні депутати, а також топменеджер вугільної сфери, і їхнім захисникам.

ДБР завершило розслідування кримінальної справи щодо організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та підтримки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Того ж дня матеріали справи були передані стороні захисту та підозрюваним для ознайомлення.

Про вугільну справу

В ДБР нагадують, що п'ятий президент України підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва Російської Федерації, він сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в рамках цього провадження було повідомлено про підозру ще одному з колишніх народних депутатів та міністру енергетики.

Вони підозрюються в закупівлі вугілля в ОРДЛО за державні кошти. Слідство вважає, що своїми діями фігуранти провадження призвели до залежності енергетичної сфери України від Російської Федерації та терористичних організацій.

Провадження ведеться за статтями 258-5 (фінансування тероризму), 111 (державна зрада) та 258-3 (сприяння терористичній організації) КК України.

Санкції передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Додамо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.