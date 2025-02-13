Государственная измена: ДБР требует ограничить сроки ознакомления Порошенко с "угольным делом"

Государственное бюро расследований (ГБР) обратилось в суд с просьбой ограничить сроки ознакомления пятого президента Украины, ныне народного депутата, с материалами дела, в котором его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР не озвучивает имени, однако известно, что пятым президентом Украины был Петр Порошенко.

Ход расследования

В частности, следователи Бюро подали ходатайство в Печерский районный суд Киева об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования подозреваемым, среди которых действующий и бывший народные депутаты, а также топ-менеджер угольной сферы и их защитникам.

ГБР завершило расследование уголовного дела по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и поддержки террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

В тот же день материалы дела были переданы стороне защиты и подозреваемым для ознакомления.

Об угольном деле

В ГБР напоминают, что пятый президент Украины подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, с представителями высшего руководства Российской Федерации, он способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в рамках этого производства было доложено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов и министру энергетики.

Они подозреваются в закупке угля у ОРДЛО за государственные средства. Следствие считает, что своими действиями фигуранты привели к зависимости энергетической сферы Украины от Российской Федерации и террористических организаций.

Производство ведется по статьям 258-5 (финансирование терроризма), 111 (государственная измена) и 258-3 (содействие террористической организации) УК Украины.

Санкции предусматривают наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

Санкции против Порошенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Накануне Петр Порошенко подтвердил информацию о том, что против него ввели санкции. Он назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и члены его СНБО.