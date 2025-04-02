Держава втратила 5 млрд грн через незаконний видобуток вугілля на Донеччині

Державне бюро розслідувань встановило факт незаконного видобутку вугілля на Донеччині, що спричинив збитки державі в розмірі понад 5 мільярдів гривень.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, ще в листопаді минулого року працівники бюро припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине Краматорського району Донецької області.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році, однак так і не розпочало відповідні роботи.

Проте група осіб, організована у злочинне угруповання, незаконно заволоділа ділянкою та розпочала видобуток вугілля. До її складу входило 10 осіб, включаючи організатора. Вони забезпечували технічну сторону видобутку, охороняли територію, контролювали роботу шахтарів, вели облік та продавали незаконно видобуте вугілля.

Видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів відбувався без жодних дозвільних документів. Для цього навіть переробили старий неробочий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів.

Організатор незаконного бізнесу залучив голову місцевої громади до співпраці. Чиновник допоміг їм заволодіти земельною ділянкою для видобутку вугілля, використовуючи підроблені документи про передачу землі в оренду компанії, підконтрольній організатору. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці.

Наразі триває досудове розслідування, та досліджуються інші деталі справи.

Раніше Delo.ua писало, що у 2024 році порівняно з 2023 роком металургійний холдинг “Метінвест” збільшив збиток майже в 6 разів, до $1,152 млрд. Головною причиною цього стала зупинка шахт біля Покровська, які видобували коксівне вугілля для підприємств холдингу. При чому за вказаний період компанії вдалося збільшити виторг на 9%, до $8,05 млрд.