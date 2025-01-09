IFC предоставит "Галнефтегазу" $53,87 млн ​​на строительство ветровой электростанции на Волыни

20 декабря 2024 года Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, подписала соглашение о предоставлении концерна "Галнафтогаз" кредита на сумму $53,87 млн.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Денежные средства будут направлены на строительство ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 147 МВт в Волынской области и техническую поддержку проекта.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта, по данным IFC, составляет 261 млн евро (с НДС). Кредит предоставляется сроком на 16 лет проектным компаниям ООО "Винд Павер Джи Эс Ай Волынь" и ООО "Винд Павер Джи Эс Ай Волынь 3", входящим в GNG Group, контролируемую GNG Retail Limited и "Концерном Галнафтогаз".

Проект будет финансироваться за счет смешанного финансирования, включая поддержку от UK-FCDO, EC-UIF и Фонда чистых технологий. В его реализации принимает участие и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 4 декабря одобривший предоставление кредита в размере 60 млн евро для этого же проекта.

Ожидается, что ВЭС будет ежегодно производить около 380 ГВтч (380 млн кВтч) возобновляемой энергии без выбросов углерода.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще в феврале 2024 года разрешил GNG Retail Limited приобрести более 50% в уставных капиталах компаний, реализующих этот проект. В настоящее время GNG Retail Limited владеет 89,5% акций этих компаний, еще 10,5% принадлежат "ЗНИКИФ "Римини", контролируемому Виталием Антоновым.

Генеральный директор OKKO Василий Даниляк осенью 2024 года анонсировал начало строительства ВЭС, отметив важность диверсификации бизнеса, поскольку топливный рынок не предполагает значительного роста.

"Галнафтогаз" управляет сетью АЗК ОККО, насчитывающей более 400 автозаправочных комплексов с заведениями питания. Контрольный пакет акций компании (90,25%) принадлежит GNG Retail Limited Виталию Антонову, еще 7,35% акций в октябре 2024 года приобрела Avalia Investments Limited, связанная с основателем Concorde Capital Игорем Мазепой.

Напомним, 4 декабря Европейский банк реконструкции и развития планировал утвердить предоставление "Галнафтогазу" долгосрочного кредита на сумму 62 миллиона евро для финансирования строительства в Волынской области ветровой электростанции мощностью 147 МВт.