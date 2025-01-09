IFC надасть "Галнафтогазу" $53,87 млн на будівництво вітрової електростанції на Волині

20 грудня 2024 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, підписала угоду про надання концерну "Галнафтогаз" кредиту на суму $53,87 млн.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Кошти будуть спрямовані на будівництво вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 147 МВт у Волинській області та технічну підтримку проєкту.

Згідно з повідомленням, загальна вартість проєкту, за даними IFC, становить 261 млн євро (з ПДВ). Кредит надається терміном на 16 років проєктним компаніям ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3", які входять до GNG Group, контрольованої GNG Retail Limited та "Концерном Галнафтогаз".

Проєкт фінансуватиметься за рахунок змішаного фінансування, включаючи підтримку від UK-FCDO, EC-UIF та Фонду чистих технологій. У його реалізації бере участь і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який 4 грудня схвалив надання кредиту в розмірі 60 млн євро для цього ж проєкту.

Очікується, що ВЕС щорічно вироблятиме близько 380 ГВт·год (380 млн кВт·год) відновлюваної енергії без викидів вуглецю.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ще в лютому 2024 року дозволив GNG Retail Limited придбати понад 50% у статутних капіталах компаній, що реалізують цей проєкт. Наразі GNG Retail Limited володіє 89,5% акцій цих компаній, ще 10,5% належать "ЗНВКІФ "Ріміні", контрольованому Віталієм Антоновим.

Генеральний директор OKKO Василь Даниляк восени 2024 року анонсував початок будівництва ВЕС, наголосивши на важливості диверсифікації бізнесу, оскільки паливний ринок не передбачає значного зростання.

"Галнафтогаз" керує мережею АЗК ОККО, що нараховує понад 400 автозаправних комплексів із закладами харчування. Контрольний пакет акцій компанії (90,25%) належить GNG Retail Limited Віталія Антонова, ще 7,35% акцій у жовтні 2024 року придбала Avalia Investments Limited, пов’язана із засновником Concorde Capital Ігорем Мазепою.

Нагадаємо, 4 грудня Європейський банк реконструкції та розвитку планував затвердити надання "Галнафтогазу" довгострокового кредиту на суму 62 мільйони євро для фінансування будівництва у Волинській області вітрової електростанції потужністю 147 МВт.