Индекс Биг-Мака: гривна недооценена по отношению к доллару на 50,7%

Украинская валюта оказалась на шестом месте с конца в списке самых недооцененных валют по версии обновленного индекса Биг-Мака. Гривна недооценена по отношению к доллару США на 50,7%.

Об этом пишет The Economist.

Согласно обновленным данным индекса Биг-Мака, украинская валюта остается одной из самых недооцененных в мире.

В Украине Биг-Мак стоит 120 гривен, в то время как в США его цена составляет 5,79 дол.

Если рассчитать условный обменный курс по паритету покупательной способности (PPP), он должен был бы равняться 20,73 гривны за доллар.

Однако реальный рыночный курс составляет 42,00 гривны за доллар, что свидетельствует о значительной недооцененности национальной валюты.

Разница между теоретическим и фактическим курсом показывает, что гривна занижена на 50,7%.

Это означает, что покупательная способность украинской валюты значительно выше ее фактической рыночной оценки.

Индекс Биг-Мака

Ежегодно публикующий The Economist индекс Биг-Мака является неофициальным, но довольно популярным показателем оценки валют. Его разработал журнал The Economist в 1986 году как простой способ сравнения покупательной способности разных валют.

Он основан на принципе паритета покупательной способности, сравнивая стоимость идентичного продукта в разных странах. Это позволяет определить, является ли валюта определенной страны переоцененной или недооцененной по отношению к доллару США.

Несмотря на то, что этот индекс является упрощенным способом оценки валютного рынка, он наглядно демонстрирует экономические дисбалансы и отражает тенденции мировых финансовых систем.

Методология индекса базируется на стоимости Биг-Мака. Первоначально определяется его цена в США, служащая базовым ориентиром. Далее анализируется цена этого же продукта в остальных странах, выраженная в государственной валюте. Затем эта сумма конвертируется в доллары США по текущему обменному курсу.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. При этом растут и ставки по другим финансовым инструментам. Это решение является частью монетарной политики НБУ, направленной на контроль уровня инфляции и стабилизацию финансовой системы страны.