Індекс Біг Маку: гривня недооцінена до долара на 50,7%

Українська валюта опинилася на шостому місці з кінця у списку найбільш недооцінених валют за версією оновленого індексу Біг Маку. Гривня недооцінена до долара США на 50,7%.

Про це пише The Economist.

Згідно з оновленими даними індексу Біг Маку, українська валюта залишається однією з найбільш недооцінених у світі.

В Україні Біг Маку коштує 120 гривень, тоді як у США його ціна становить 5,79 дол.

Якщо розрахувати умовний обмінний курс за паритетом купівельної спроможності (PPP), він мав би дорівнювати 20,73 гривні за долар.

Однак реальний ринковий курс становить 42,00 гривні за долар, що свідчить про значну недооціненість національної валюти.

Різниця між теоретичним і фактичним курсом показує, що гривня занижена на 50,7%.

Це означає, що купівельна спроможність української валюти значно вища, ніж її фактична ринкова оцінка.

Про Індекс Біг Маку

Індекс Біг Маку, який щорічно публікує The Economist, є неофіційним, але досить популярним показником оцінки валют. Його розробив журнал The Economist у 1986 році як простий спосіб порівняння купівельної спроможності різних валют.

Він базується на принципі паритету купівельної спроможності, порівнюючи вартість ідентичного продукту в різних країнах. Це дозволяє визначити, чи є валюта певної країни переоціненою або недооціненою відносно долара США.

Незважаючи на те, що цей індекс є спрощеним способом оцінки валютного ринку, він наочно демонструє економічні дисбаланси та відображає загальні тенденції світових фінансових систем.

Методологія індексу базується на вартості Біг Маку. Спочатку визначається його ціна в США, яка слугує базовим орієнтиром. Далі аналізується вартість цього ж продукту в інших країнах, виражена у національній валюті. Потім ця сума конвертується у долари США за поточним обмінним курсом.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Разом із цим зростають і ставки за іншими фінансовими інструментами. Це рішення є частиною монетарної політики НБУ, спрямованої на контроль рівня інфляції та стабілізацію фінансової системи країни.