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Инклюзивная среда: в Киеве установили новый светофор с безбарьерными элементами

светофор
В Киеве заработал инклюзивный светофор

В Дарницком районе Киева установили новый светофор с элементами безбарьерности – пониженным бордюром, сенсорной кнопкой и тактильной плиткой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Инфраструктура Киева становится доступнее

На улице Архитектора Вербицкого возле дома №10 заработал новый светофор, обустроенный с учетом нужд маломобильных граждан.

Светофорный объект обустроен по принципам безбарьерной среды: снижен бордюр для удобства людей на колясках, родителей с детскими колясками и пожилых. Также установлены сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала – достаточно поднять руку. Для активации звукового сопровождения – нажать круглую кнопку снизу.

Пешеходный переход снабжен тактильной плиткой для ориентации людей с нарушением зрения. Все изменения являются частью городской программы по созданию безопасной и доступной городской среды.

Напомним, до конца 2025 года в 15 пилотных городах Украины планируется завершить первые модернизированные участки улиц, которые будут соответствовать принципам безбарьерности, обеспечивая безопасное и удобное движение для всех участников дорожного движения.

Автор:
Ольга Опенько