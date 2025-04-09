Шаг к инклюзивности: в Киеве обустроили безбарьерные подходы на социальных объектах

В Киеве реализуют инициативы по обеспечению безбарьерного доступа к социально важным объектам. Недавно новые подходы к удобству и доступности были внедрены в двух районах столицы.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Что известно о безбарьерных подходах

В Шевченковском районе специалисты КП ШЭУ обустроили безбарьерный подход от улицы Дегтяревской к медицинскому заведению по улице Бердичевской.

На обновленном участке установили тактильную навигацию для людей с ограниченными возможностями, снизили бортовой камень на пешеходных переходах, а также обновили асфальтобетонное покрытие.

Для предотвращения хаотической парковки установили специальные антипарковые столбики.

В Дарницком районе и безбарьерный подход обустроили от остановки общественного транспорта до входа в приемное отделение КНП "Киевская городская клиническая больница №1".

На подходе:

установили повышенный бортовой камень на остановке для удобной посадки и высадки пассажиров;

выполнили понижение на переходах;

заменили покрытие тротуара;

устроили тактильную навигацию.

Напомним, на столичном вокзале при содействии Укрзализныци открылось инклюзивное отделение Ощадбанка.

Нужно понимать, что человек с инвалидностью (видимым или нет) – это такой же человек, как и любой другой, такой же член общества. Как правильно обращаться с людьми с инвалидностью, читайте в материале Delo.ua.