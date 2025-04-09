- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Шаг к инклюзивности: в Киеве обустроили безбарьерные подходы на социальных объектах
В Киеве реализуют инициативы по обеспечению безбарьерного доступа к социально важным объектам. Недавно новые подходы к удобству и доступности были внедрены в двух районах столицы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Что известно о безбарьерных подходах
В Шевченковском районе специалисты КП ШЭУ обустроили безбарьерный подход от улицы Дегтяревской к медицинскому заведению по улице Бердичевской.
На обновленном участке установили тактильную навигацию для людей с ограниченными возможностями, снизили бортовой камень на пешеходных переходах, а также обновили асфальтобетонное покрытие.
Для предотвращения хаотической парковки установили специальные антипарковые столбики.
В Дарницком районе и безбарьерный подход обустроили от остановки общественного транспорта до входа в приемное отделение КНП "Киевская городская клиническая больница №1".
На подходе:
- установили повышенный бортовой камень на остановке для удобной посадки и высадки пассажиров;
- выполнили понижение на переходах;
- заменили покрытие тротуара;
- устроили тактильную навигацию.
Напомним, на столичном вокзале при содействии Укрзализныци открылось инклюзивное отделение Ощадбанка.
Нужно понимать, что человек с инвалидностью (видимым или нет) – это такой же человек, как и любой другой, такой же член общества. Как правильно обращаться с людьми с инвалидностью, читайте в материале Delo.ua.