Крок до інклюзивності: у Києві облаштували безбар’єрні підходи на соціальних об’єктах

У Києві реалізують ініціативи щодо забезпечення безбар’єрного доступу до соціально важливих об’єктів. Нещодавно нові підходи зручності та доступності були впроваджені у двох районах столиці.

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Про це інформує пресслужба КМДА.

Що відомо про підходи зручності

У Шевченківському районі фахівці КП ШЕУ облаштували безбар’єрний підхід від вулиці Дегтярівської до медичного закладу на вулиці Бердичівській.

На оновленій ділянці встановили тактильну навігацію для людей з обмеженими можливостями, знизили бортовий камінь на пішохідних переходах, а також оновили асфальтобетонне покриття.

Для запобігання хаотичному паркуванню встановили спеціальні антипаркувальні стовпчики.

У Дарницькому районі безбар’єрний підхід облаштували від зупинки громадського транспорту до входу в приймальне відділення КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1".

На підході:

встановили підвищений бортовий камінь на зупинці для зручної посадки та висадки пасажирів;

виконали пониження на переходах;

замінили покриття тротуару;

влаштували тактильну навігацію.

Нагадаємо, на столичному вокзалі, за сприяння Укрзалізниці, відкрилось інклюзивне відділення Ощадбанку.

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