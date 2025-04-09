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Крок до інклюзивності: у Києві облаштували безбар’єрні підходи на соціальних об’єктах
У Києві реалізують ініціативи щодо забезпечення безбар’єрного доступу до соціально важливих об’єктів. Нещодавно нові підходи зручності та доступності були впроваджені у двох районах столиці.
Про це інформує пресслужба КМДА.
Що відомо про підходи зручності
У Шевченківському районі фахівці КП ШЕУ облаштували безбар’єрний підхід від вулиці Дегтярівської до медичного закладу на вулиці Бердичівській.
На оновленій ділянці встановили тактильну навігацію для людей з обмеженими можливостями, знизили бортовий камінь на пішохідних переходах, а також оновили асфальтобетонне покриття.
Для запобігання хаотичному паркуванню встановили спеціальні антипаркувальні стовпчики.
У Дарницькому районі безбар’єрний підхід облаштували від зупинки громадського транспорту до входу в приймальне відділення КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1".
На підході:
- встановили підвищений бортовий камінь на зупинці для зручної посадки та висадки пасажирів;
- виконали пониження на переходах;
- замінили покриття тротуару;
- влаштували тактильну навігацію.
Нагадаємо, на столичному вокзалі, за сприяння Укрзалізниці, відкрилось інклюзивне відділення Ощадбанку.
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