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Інклюзивне середовище: у Києві встановили новий світлофор із безбар’єрними елементами
У Дарницькому районі Києва встановили новий світлофор з елементами безбар’єрності — пониженим бордюром, сенсорною кнопкою та тактильною плиткою.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Інфраструктура Києва стає доступнішою
На вулиці Архітектора Вербицького біля будинку №10, запрацював новий світлофор, облаштований з урахуванням потреб маломобільних громадян.
Світлофорний об’єкт облаштований за принципами безбар’єрного середовища: понижено бордюр для зручності людей на візках, батьків із дитячими візочками та літніх осіб. Також встановлено сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу — достатньо піднести руку. Для активації звукового супроводу — натиснути круглу кнопку знизу.
Пішохідний перехід оснащений тактильною плиткою для орієнтації людей з порушенням зору. Усі зміни є частиною міської програми зі створення безпечного та доступного міського середовища.
Нагадаємо, до кінця 2025 року в 15 пілотних містах України планується завершити перші модернізовані ділянки вулиць, які будуть відповідати принципам безбар’єрності, забезпечуючи безпечний та зручний рух для всіх учасників дорожнього руху.