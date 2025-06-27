Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,18

48,98

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інклюзивне середовище: у Києві встановили новий світлофор із безбар’єрними елементами

світлофор
У Києві запрацював інклюзивний світлофор

У Дарницькому районі Києва встановили новий світлофор з елементами безбар’єрності — пониженим бордюром, сенсорною кнопкою та тактильною плиткою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Інфраструктура Києва стає доступнішою

На вулиці Архітектора Вербицького біля будинку №10, запрацював новий світлофор, облаштований з урахуванням потреб маломобільних громадян. 

Світлофорний об’єкт облаштований за принципами безбар’єрного середовища: понижено бордюр для зручності людей на візках, батьків із дитячими візочками та літніх осіб. Також встановлено сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу — достатньо піднести руку. Для активації звукового супроводу — натиснути круглу кнопку знизу.

Пішохідний перехід оснащений тактильною плиткою для орієнтації людей з порушенням зору. Усі зміни є частиною міської програми зі створення безпечного та доступного міського середовища.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в 15 пілотних містах України планується завершити перші модернізовані ділянки вулиць, які будуть відповідати принципам безбар’єрності, забезпечуючи безпечний та зручний рух для всіх учасників дорожнього руху.

Автор:
Ольга Опенько