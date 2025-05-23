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Инновация от Kvertus: представлена новая система РЭБ, блокирующая сигналы во всех частотах

Система РЭБ.
Украинская разработка для будущей электронной борьбы. Фото: Kvertus

Украинская компания Kvertus ("Квертус") представила инновационную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения – Kvertus LTEJ Mirage. Система способна блокировать сигналы в любом диапазоне частот, а также имеет расширенные функции для эффективного противодействия современным угрозам.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение CEO компании-производителя средств РЭБ Kvertus Ярослава Филимонова.

Kvertus представила LTEJ Mirage

Украинская компания Kvertus разработала систему радиоэлектронной борьбы нового поколения — Kvertus LTEJ Mirage, сочетающую передовые технологии глушения сигналов и разведки в единую экосистему.

Что делает LTEJ Mirage особенной:

  • Глушение на любой частоте позволяет эффективно противодействовать широкому спектру угроз.
  • Мощные 20-ваттные модули, превосходящие эффективность некоторых 100-ваттных систем.
  • Удаленное управление из любой точки мира.
  • Интеграция с системой MS Azimut – РЭБ получает точные координаты цели от системы радиоэлектронной разведки, что позволяет оперативно и точно реагировать.

Самое главное – это единственная экосистема, где все элементы (электронная разведка, РЭБ, управление) функционируют синхронно на одном рабочем месте оператора. Такой подход позволяет эффективно управлять десятками или даже тысячами устройств, координируя глушение сигналов в реальном времени, подчеркнул Филимонов.

Система также поддерживает уровневое управление для командиров разных рангов с зоной ответственности от нескольких километров до всей линии фронта.

О компании

Как идет речь  на официальном сайте Kvertus, компанию основали в 2017 году. В том же году появились первые антидроновые средства собственного производства. Продукция компании имеет государственную сертификацию и кодификацию НАТО.

Kvertus считают одним из лидеров отрасли тактических средств РЭБ и РЭР. Продукция производителя стоит на вооружении ВСУ, и многие продажи приходятся именно на государственные структуры, воинские части и местные общины.

Компания тестирует каждое новое устройство перед началом его серийного производства на реальных БПЛА. В частности, Kvertus ездит на линию боевого столкновения для совместных испытаний с военными.

Автор:
Ольга Опенько