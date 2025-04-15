На производстве компании Kvertus, поставляющей РЭБ и РЭР для армии, возник пожар: что известно

На производстве компании Kvertus ("Квертус"), специализирующейся на изготовлении тактических средств РЭБ и РЭР, произошел пожар, в результате которого были повреждены производственные мощности. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил СЕО компании Kvertus, эксперт в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) Ярослав Филимонов.

Что известно о пожаре

Отмечается, что на территории производства компании произошел пожар, нанесший значительный ущерб.

Огонь уничтожил часть складского помещения и комплектующих и повредил второй этаж с производственным цехом.

Причины возгорания устанавливаются, на месте работают эксперты, спасатели и полиция.

Важно, что среди работников нет пострадавших. Оценка ущерба продолжается, но благодаря оперативным действиям команды и спасателей удалось локализовать огонь и избежать полного уничтожения цеха, подчеркнул Филимонов.

"Да мы не сдаемся. Да, это — вызов. Но точно не конец. Мы продолжаем работать в плановом режиме: производство, отгрузка, тестирование, испытание в полях — все по графику. Уже предпринимаем шаги для минимизации влияния инцидента на нашу производительность", — добавил он.

Филимонов также извинился за возможные изменения в отгрузках и поблагодарил за понимание, подчеркнув, что это временные трудности, с которыми компания справится.

О компании

Как сообщается на официальном сайте Kvertus, компанию основали в 2017 году. В том же году появились первые антидроновые средства собственного производства. Продукция компании имеет государственную сертификацию и кодификацию НАТО.

Kvertus считается одним из лидеров отрасли тактических средств РЭБ и РЭР. Продукция производителя стоит на вооружении ВСУ, и многие продажи приходятся именно на государственные структуры, воинские части и местные общины.

Компания тестирует каждое новое устройство перед началом его серийного производства на реальных БПЛА. В частности, Kvertus ездит на линию боевого столкновения для совместных испытаний с военными.