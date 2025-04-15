На виробництві компанії Kvertus, яка постачає РЕБ і РЕР для армії, виникла пожежа: що відомо

На виробництві компанії Kvertus, яка спеціалізується на виготовленні тактичних засобів РЕБ та РЕР, сталася пожежа, внаслідок якої були пошкоджені виробничі потужності. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив СЕО компанії Kvertus, експерт у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) Ярослав Філімонов.

Що відомо про пожежу

Зазначається, що на території виробництва компанії сталася пожежа, яка завдала значних збитків.

Вогонь знищив частину складського приміщення та комплектуючих, а також пошкодив другий поверх з виробничим цехом.

Причини займання з’ясовуються, на місці працюють експерти, рятувальники та поліція.

Важливо, що серед працівників немає постраждалих. Оцінка збитків триває, але завдяки оперативним діям команди та рятувальників вдалося локалізувати вогонь та уникнути повного знищення цеху, наголосив Філімонов.

"Та ми не здаємось. Так, це — виклик. Але точно не кінець. Ми продовжуємо працювати у плановому режимі: виробництво, відвантаження, тестування, випробування в полях — усе за графіком. Уже впроваджуємо кроки для мінімізації впливу інциденту на нашу продуктивність", - додав він.

Філімонов також попросив вибачення за можливі зміни у відвантаженнях та подякував за розуміння, підкресливши, що це тимчасові труднощі, з якими компанія впорається.

Про компанію

Як йдеться на офіційному сайті Kvertus, компанію заснували у 2017 році. Того ж року і з’явилися перші антидронові засоби власного виробництва. Продукція компанії має державну сертифікацію та кодифікацію НАТО.

Kvertus вважають одним із лідерів галузі тактичних засобів РЕБ і РЕР. Продукція виробника стоїть на озброєнні ЗСУ, і чимало продажів припадають саме на державні структури, військові частини та місцеві громади.

Компанія тестує кожен новий пристрій перед початком його серійного виробництва на реальних БПЛА. Зокрема, Kvertus їздить на лінію бойового зіткнення для спільних тестувань із військовими.