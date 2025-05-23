Інновація від Kvertus: представлена нова система РЕБ, яка блокує сигнали в усіх частотах

Українська компанія Kvertus ("Квертус") представила інноваційну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) нового покоління — Kvertus LTEJ Mirage. Система здатна блокувати сигнали в будь-якому діапазоні частот, а також має розширені функції для ефективної протидії сучасним загрозам.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення CEO компанії-виробника засобів РЕБ Kvertus Ярослава Філімонова.

Kvertus представила LTEJ Mirage

Українська компанія Kvertus розробила унікальну систему радіоелектронної боротьби нового покоління — Kvertus LTEJ Mirage, яка поєднує передові технології глушіння сигналів та розвідки в єдину екосистему.

Що робить LTEJ Mirage особливою:

Глушіння на будь-якій частоті , що дозволяє ефективно протидіяти широкому спектру загроз.

, що дозволяє ефективно протидіяти широкому спектру загроз. Потужні 20-ватні модулі , що перевершують ефективність деяких 100-ватних систем.

, що перевершують ефективність деяких 100-ватних систем. Дистанційне керування з будь-якої точки світу.

з будь-якої точки світу. Інтеграція з системою MS Azimut — РЕБ отримує точні координати цілі від системи радіоелектронної розвідки, що дозволяє оперативно і точно реагувати.

Найголовніше — це єдина екосистема, де всі елементи (електронна розвідка, РЕБ, керування) функціонують синхронно на одному робочому місці оператора. Такий підхід дозволяє ефективно управляти десятками або навіть тисячами пристроїв, координуючи глушіння сигналів у реальному часі, наголосив Філімонов.

Система також підтримує рівневе управління для командирів різних рангів, із зоною відповідальності від кількох кілометрів до всієї лінії фронту.

Про компанію

Як йдеться на офіційному сайті Kvertus, компанію заснували у 2017 році. Того ж року і з’явилися перші антидронові засоби власного виробництва. Продукція компанії має державну сертифікацію та кодифікацію НАТО.

Kvertus вважають одним із лідерів галузі тактичних засобів РЕБ і РЕР. Продукція виробника стоїть на озброєнні ЗСУ, і чимало продажів припадають саме на державні структури, військові частини та місцеві громади.

Компанія тестує кожен новий пристрій перед початком його серійного виробництва на реальних БПЛА. Зокрема, Kvertus їздить на лінію бойового зіткнення для спільних тестувань із військовими.