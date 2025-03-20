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IT-коалиция из 17 государств усиливает цифровые возможности Сил обороны: каковы достижения
Минобороны уже не первый год ведет системную работу по развитию ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности. В этом ведомстве помогают входящие в IT-коалицию государства-партнеры, участники контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В сентябре 2023 г. в рамках формата "Рамштайн" создали специальную группу стран, которая сосредоточена на оказании поддержки Минобороны и ВСУ в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. Эта группа сосредоточилась на вопросах связи, ИТ и кибербезопасности. Ее целью является развитие защищенной и устойчивой ИТ-инфраструктуры в соответствии со стандартами НАТО.
«Работа ИТ-коалиции постоянно совершенствует украинскую армию, ведь предоставляет военным современные цифровые инструменты для эффективной службы, усиливает нашу ситуационную осведомленность на поле боя, повышает качество боевого управления и менеджмента оборонных ресурсов», – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
В состав коалиции входят 17 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Япония, Финляндия, Швеция, Канада, а также Эстония и Люксембург.
Участники коалиции могут вносить финансовые взносы для централизованных закупок и непосредственно предоставлять оборудование, услуги, программное обеспечение или лицензии. Взносы от государств-доноров администрирует Люксембург и перечисляет их агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA).
Какие достижения?
ИТ-коалиция привлекла более 500 млн. евро. Украина уже получила часть этой помощи – более 133.6 млн. евро.
Благодаря работе коалиции уже обеспечили:
- необходимые лицензии и оборудование для подразделений кибербезопасности МОУ и ВСУ и разработчиков боевой системы DELTA;
- оборудование связи, ноутбуки и планшеты для подразделений тактического уровня, позволяющие иметь доступ к критическим сервисам, необходимым для управления боевыми действиями;
- масштабирование использования платформы SAP и модернизацию ряда центров обработки данных МОУ для развертывания системы;
- модернизировать инфраструктуру и рабочие места для работы с реестром Оберіг;
- привлечь поддержку для разработки и внедрения digital-проектов Армия+, Резерв+.
В рамках работы контактной группы по вопросам помощи Украине создано восемь коалиций способностей, а именно:
- коалицию Воздушных Сил;
- коалицию интегрированной ПВО и ПРО;
- коалицию морских возможностей;
- коалицию дронов;
- ИТ-коалицию;
- коалицию артиллерии;
- коалицию бронетанковой техники и маневренности;
- коалицию разминирования.
Напомним,в странские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие.