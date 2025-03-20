IT-коалиция из 17 государств усиливает цифровые возможности Сил обороны: каковы достижения

Минобороны уже не первый год ведет системную работу по развитию ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности. В этом ведомстве помогают входящие в IT-коалицию государства-партнеры, участники контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В сентябре 2023 г. в рамках формата "Рамштайн" создали специальную группу стран, которая сосредоточена на оказании поддержки Минобороны и ВСУ в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. Эта группа сосредоточилась на вопросах связи, ИТ и кибербезопасности. Ее целью является развитие защищенной и устойчивой ИТ-инфраструктуры в соответствии со стандартами НАТО.

«Работа ИТ-коалиции постоянно совершенствует украинскую армию, ведь предоставляет военным современные цифровые инструменты для эффективной службы, усиливает нашу ситуационную осведомленность на поле боя, повышает качество боевого управления и менеджмента оборонных ресурсов», – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В состав коалиции входят 17 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Япония, Финляндия, Швеция, Канада, а также Эстония и Люксембург.

Участники коалиции могут вносить финансовые взносы для централизованных закупок и непосредственно предоставлять оборудование, услуги, программное обеспечение или лицензии. Взносы от государств-доноров администрирует Люксембург и перечисляет их агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

Какие достижения?

ИТ-коалиция привлекла более 500 млн. евро. Украина уже получила часть этой помощи – более 133.6 млн. евро.

Благодаря работе коалиции уже обеспечили:

необходимые лицензии и оборудование для подразделений кибербезопасности МОУ и ВСУ и разработчиков боевой системы DELTA;

оборудование связи, ноутбуки и планшеты для подразделений тактического уровня, позволяющие иметь доступ к критическим сервисам, необходимым для управления боевыми действиями;

масштабирование использования платформы SAP и модернизацию ряда центров обработки данных МОУ для развертывания системы;

модернизировать инфраструктуру и рабочие места для работы с реестром Оберіг;

привлечь поддержку для разработки и внедрения digital-проектов Армия+, Резерв+.

В рамках работы контактной группы по вопросам помощи Украине создано восемь коалиций способностей, а именно:

коалицию Воздушных Сил;

коалицию интегрированной ПВО и ПРО;

коалицию морских возможностей;

коалицию дронов;

ИТ-коалицию;

коалицию артиллерии;

коалицию бронетанковой техники и маневренности;

коалицию разминирования.

Напомним,в странские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие.