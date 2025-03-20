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IT-коаліція з 17 держав підсилює цифрові спроможності Сил оборони: які є досягнення
Міноборони вже не перший рік веде системну роботу щодо розвитку ІТ-інфраструктури та кібербезпеки. У цьому відомству допомагають держави-партнери, учасники контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), які входять до IT-коаліції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У вересні 2023 в межах формату "Рамштайн" створили спеціальну групу країн, яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Ця група зосередилася на питаннях зв’язку, ІТ та кібербезпеки. Її метою є розбудова захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури відповідно до стандартів НАТО.
«Робота ІТ-коаліції невпинно вдосконалює українську армію, адже надає військовим сучасні цифрові інструменти для ефективної служби, посилює нашу ситуаційну обізнаність на полі бою, підвищує якість бойового управління та менеджменту оборонних ресурсів», – зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.
До складу коаліції входять 17 держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Японія, Фінляндія, Швеція, Канада, а також Естонія і Люксембург.
Учасники коаліції можуть робити фінансові внески для централізованих закупівель та безпосередньо надавати обладнання, послуги, програмне забезпечення чи ліцензії. Внески від держав-донорів адмініструє Люксембург та перераховує їх агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA).
Які досягнення?
ІТ-коаліція залучила понад 500 млн євро. Україна вже отримала частину цієї допомоги – понад 133.6 млн євро.
Завдяки роботі коаліції вже забезпечили:
- необхідні ліцензії та обладнання для підрозділів кібербезпеки МОУ та ЗСУ й розробників бойової системи DELTA;
- обладнання зв’язку, ноутбуки та планшети для підрозділів тактичного рівня, що дозволяє мати доступ до критичних сервісів, необхідних для управління бойовими діями;
- масштабування використання платформи SAP та модернізацію низки центрів обробки даних МОУ для розгортання системи;
- модернізувати інфраструктуру та робочі місця для роботи з реєстром Оберіг;
- залучити підтримку для розробки та запровадження digital-проєктів Армія+, Резерв+.
У межах роботи контактної групи з питань допомоги Україні утворено вісім коаліцій спроможностей, а саме:
- коаліцію Повітряних Сил;
- коаліцію інтегрованої ППО та ПРО;
- коаліцію морських спроможностей;
- коаліцію дронів;
- ІТ-коаліцію;
- коаліцію артилерії;
- коаліцію бронетанкової техніки та маневреності;
- коаліцію розмінування.
Нагадаємо, українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.