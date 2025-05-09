IT-компания EPAM корректирует финансовые прогнозы и сменяет руководство: что известно

Поставщик IT-услуг EPAM Systems повысил прогноз доходов и доходов на 2025 год, что повлекло за собой скачок акций на предрыночных торгах. Одновременно компания объявила о кадровых изменениях: основатель Аркадий Добкин покинет пост генерального директора, который с сентября займет Балаш Фэеш.

Об этом сообщает Reuters.

Прогнозы доходов и доходов

Компания EPAM из Ньютауна, штат Пенсильвания, пересмотрела свои прогнозы на 2025 год, повысив ожидаемый рост доходов до уровня от 11,5% до 14,5% по сравнению с предыдущим диапазоном от 10% до 14%. Кроме того, компания подняла прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год, которая теперь ожидается в пределах от 10,70 до 10,95 долларов США по сравнению с предыдущим диапазоном от 10,45 до 10,75 долларов.

В результате первого квартала 2025 года компания заявила о доходе в размере 1,30 миллиарда долларов, что превышает аналитические прогнозы (1,28 миллиарда долларов). Скорректированная прибыль на акцию в первом квартале составила 2,41 доллара, что также оказалось выше прогнозируемых 2,27 доллара на акцию.

Также, по прогнозам компании, второй квартал 2025 года обещает принести доходы и скорректированную прибыль выше ожидаемых.

Для расширения своих возможностей в сфере финансовых услуг на основе искусственного интеллекта EPAM приобрела консалтинговое подразделение FD Technologies в конце 2024 года.

Компания EPAM сменяет гендиректора

1 сентября 2025 года Аркадий Добкин, главный основатель, председатель правления, генеральный директор и президент EPAM, перейдет на должность исполнительного главы компании.

В рамках этого изменения, Балаш Фэеш, президент EPAM по глобальному бизнесу и главный директор по доходам, займет должность генерального директора и президента компании, говорится в релизе компании.

В течение своей карьеры Аркадий Добкин руководил EPAM через важные этапы, сформировавшие ее глобальную лидирующую позицию:

1993 – Основал EPAM Systems в целях предоставления инновационных услуг программной инженерии клиентам по всему миру.

2012 – возглавил первоначальное публичное размещение акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

2015-2021 – Основал и укрепил модель услуг цифровой разработки продуктов, которая стала глобальной категорией на предприятии и способствовал расширению EPAM в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке, увеличивая клиентскую базу.

2021 – Руководил включением EPAM в индекс S&P 500, что позволило компании три года подряд входить в список Fortune 100 самых быстрорастущих компаний.

2022-2025 – Руководил гуманитарными и стратегическими инициативами компании в условиях геополитического кризиса, связанного с российским вторжением в Украину, поддерживая десятки тысяч сотрудников.

2024-2025 – позиционировал EPAM как лидера в области решений на основе искусственного интеллекта, закладывая основы для новой эры инноваций, стабилизируя операции в Центральной и Восточной Европе и расширяя присутствие компании в Индии и Латинской Америке.

2025 – Возглавил возврат компании к росту, что позволило EPAM превысить 5 миллиардов долларов годового дохода.

Что известно о компании

Компания EPAM Systems Inc., основанная в 1993 году, является одним из ведущих мировых поставщиков услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ, а также дизайн-агентством Компания предлагает услуги на международном уровне.

По состоянию на 2024 год, EPAM работает уже более 30 лет. За это время компания проделала значительный путь от небольшой фирмы до одного из лидеров мирового рынка разработки программного обеспечения и IT-консалтинга.

Основная деятельность EPAM сосредоточена на предоставлении услуг разработки программного обеспечения, инженерных решений и цифровых трансформаций для бизнеса. Компания сотрудничает с организациями в таких областях, как финансы, здравоохранение, розничная торговля, медиа и автомобильная промышленность.

Компания представлена в Украине и стала крупнейшей IT-компанией страны по доходам в 2023 году.