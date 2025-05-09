IT-компанія EPAM коригує фінансові прогнози та змінює керівництво: що відомо

Постачальник IT-послуг EPAM Systems підвищив прогноз доходів і прибутків на 2025 рік, що спричинило стрибок акцій на передринкових торгах. Одночасно компанія оголосила про кадрові зміни: засновник Аркадій Добкін залишить посаду генерального директора, яку з вересня обійме Балаш Феєш.

Про це інформує Reuters.

Прогнози доходів та прибутків

Компанія EPAM з Ньютауна, штат Пенсільванія, переглянула свої прогнози на 2025 рік, підвищивши очікуваний ріст доходів до рівня від 11,5% до 14,5%, порівняно з попереднім діапазоном від 10% до 14%. Крім того, компанія підняла прогноз скоригованого прибутку на акцію на весь рік, який тепер очікується в межах від 10,70 до 10,95 доларів США, порівняно з попереднім діапазоном від 10,45 до 10,75 доларів.

В результаті першого кварталу 2025 року компанія заявила про дохід у розмірі 1,30 мільярда доларів, що перевищує аналітичні прогнози (1,28 мільярда доларів). Скоригований прибуток на акцію в першому кварталі склав 2,41 долара, що також виявилося вищим за прогнозовані 2,27 долара на акцію.

Також, за прогнозами компанії, другий квартал 2025 року обіцяє принести доходи та скоригований прибуток, вищі за очікувані.

Для розширення своїх можливостей в сфері фінансових послуг на основі штучного інтелекту, EPAM придбала консалтинговий підрозділ FD Technologies наприкінці 2024 року.

Компанія EPAM змінює гендиректора

1 вересня 2025 року Аркадій Добкін, головний засновник, голова правління, генеральний директор та президент EPAM, перейде на посаду виконавчого голови компанії.

В рамках цієї зміни, Балаш Феєш, президент EPAM з глобального бізнесу та головний директор з доходів, займе посаду генерального директора та президента компанії, йдеться в релізі компанії.

Протягом своєї кар'єри Аркадій Добкін керував EPAM через важливі етапи, що сформували її глобальну лідерську позицію:

1993 – Заснував EPAM Systems з метою надання інноваційних послуг програмної інженерії клієнтам по всьому світу.

2012 – Очолив первинне публічне розміщення акцій компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі.

2015-2021 – Заснував і зміцнив модель послуг цифрової розробки продуктів, яка стала глобальною категорією на підприємстві, і сприяв розширенню EPAM у Північній Америці, Європі, Азії та Латинській Америці, збільшуючи клієнтську базу.

2021 – Керував включенням EPAM до індексу S&P 500, що дозволило компанії три роки поспіль входити до списку Fortune 100 найшвидше зростаючих компаній.

2022-2025 – Керував гуманітарними та стратегічними ініціативами компанії в умовах геополітичної кризи, пов’язаної з російським вторгненням в Україну, підтримуючи десятки тисяч співробітників.

2024-2025 – Позиціонував EPAM як лідера в галузі рішень на основі штучного інтелекту, закладаючи основи для нової ери інновацій, стабілізуючи операції в Центральній та Східній Європі та розширюючи присутність компанії в Індії та Латинській Америці.

2025 – Очолив повернення компанії до зростання, що дозволило EPAM перевищити 5 мільярдів доларів річного доходу.

Що відомо про компанію

Компанія EPAM Systems Inc., заснована в 1993 році, є одним з провідних світових постачальників послуг з розробки програмного забезпечення та цифрових платформ, а також дизайн-агентством. Компанія пропонує послуги на міжнародному рівні.

Станом на 2024 рік, EPAM працює вже понад 30 років. За цей час компанія пройшла значний шлях від невеликої фірми до одного з лідерів світового ринку розробки програмного забезпечення і IT-консалтингу.

Основна діяльність EPAM зосереджена на наданні послуг з розробки програмного забезпечення, інженерних рішень та цифрових трансформацій для бізнесу. Компанія співпрацює з організаціями в таких сферах, як фінанси, охорона здоров'я, роздрібна торгівля, медіа та автомобільна промисловість.

Компанія представлена в Україні та стала найбільшою IT-компанією країни за доходами у 2023 році.