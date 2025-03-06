Итальянский Leonardo и турецкий Baykar создадут совместное предприятие по производству БПЛА

Один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии Leonardo и турецкая авиастроительная компания Baykar на фоне роста военных расходов в Европе объявили в четверг, 6 марта, о создании совместного предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает агентство R euters.

"В Европе существует пробел в беспилотных технологиях по разным причинам, и в такое сложное время, как то, в которое мы живем, это имеет важное значение для обеспечения глобальной безопасности", — отметил генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани и добавил, что "краеугольное соглашение" с Baykar решит эту проблему.

Обе компании заявили, что, по их оценкам, европейский рынок БПЛА в течение следующих 10 лет составит 100 миллиардов долларов.

Чинголани сообщил, что производственные площадки будут размещаться как в Италии, так и в Турции, а штаб-квартира совместного предприятия будет находиться в Италии.

"Эти две группы сотрудничали на коммерческом уровне в течение 4-5 лет, а теперь решили уйти поглубже", — объяснил Чинголани. По его словам, подготовка соглашения заняла пять месяцев, и обе компании уже начали переговоры с вооруженными силами своих стран.

Что известно о компаниях Leonardo и Baykar?

Leonardo (ранее Finmeccanica) – итальянский машиностроительный холдинг. Его самым крупным акционером выступает Министерство экономики и финансов Италии. Leonardo работает в секторах: обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта. Кроме того, имеет семь подразделений: "Вертолеты", "Самолеты", "Авиационные конструкции", "Авиационные и космические системы", "Электроника для наземных и морских средств обороны", "Системы безопасности и защиты информации", "Оборонные системы".

Baykar – турецкая авиастроительная компания. Основана в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром, как предприятие по сборке автомобильных компонентов, но начиная с 2000 года акцент был смещен на производство БПЛА. Сейчас является мощным производителем как для внутреннего рынка Турции, так и на экспорт различных военных БПЛА и вооружения к ним. Научно-исследовательская группа компании состоит из 3500 человек, инженеров и техников.

БПЛА Bayraktar TB2 активно использовали Силы обороны Украины во время российского вторжения с 2022 года. В сентябре 2023 года гендиректор Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания намерена инвестировать в Украину 100 млн долларов. Деньги пойдут на три проекта, среди которых завод, который построят за 1,5 года. Компания планирует привлечь 500 работников и производить 120 беспилотников в год.

Напомним, в феврале 2025 года сообщалось, что для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции.