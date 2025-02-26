Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов

Для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции.

Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар в комментарии "Укринформу".

По его словам, компания уже проводит обучение будущих специалистов своему заводу в Украине.

В настоящее время 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников обучаются на базе Baykar. Программа рассчитана минимум на девять месяцев, и в течение обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей.

"Так что мы готовимся – учим людей на предприятии, для запуска производства", – отметил Байрактар.

Он также сообщил, что уже заказаны оборудование и техника для предприятия в Украине.

"Мы заказали технику и необходимое оборудование. Поэтому мы продвигаемся вперед. Мы хотим и надеемся на справедливый мир. Хотели бы сразу после этого стартовать. Мы к этому готовы. Готовимся и очень близки к этому", — подчеркнул гендиректор Baykar.

"Байрактар" в Украине: что известно

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022, до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что с точки зрения технологического наполнения это будут украинско-турецкие "Байракторы", которые будут применяться Вооруженными силами и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут желать их приобрести.

После начала полномасштабной российской агрессии переговоры в публичной плоскости были приостановлены. Однако в июне 2022 года Резников указывал, что коммуникация по реализации проекта продолжается.

Через год, в июне 2023 года, Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Летом 2023 тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.

Издание Defense Express указывало, что в Украине будут собирать ударные дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma, а также другую технику.

В феврале 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов TB2 или TB3.

В октябре 2024 года Халюк Байрактар рассказывал, что Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом 2025 года.

Компания также недавно подписала соглашение с украинской компанией "Ивченко-Прогресс" об отдельной совместной разработке турбовентиляторного двигателя.

В долгосрочной перспективе Baykar делает ставку на автономные дроны, способные вести боевые действия "воздух-воздух", которые в конце концов заменят истребители.