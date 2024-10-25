Готов на 80%: завод Baykar в Украине достроят летом следующего года

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом следующего года, когда начнется производство – неизвестно.

Об этом рассказал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар, пишет Reuters.

"Мы завершили строительство на 80%, сейчас заказываем оборудование. Начало производства зависит от хода войны, но объект будет готов в августе 2025 года", — отметил Халук Байрактар.

Ожидается, что завод будет производить беспилотник TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

Компания Baykar, ставшая одним из крупнейших экспортеров беспилотников во всем мире, продавая свои легкие дроны TB2 и тяжелые Akinci в 35 стран, сосредоточена на том, чтобы обеспечить внутреннее производство как можно большего количества компонентов.

"Поскольку основной проблемой во всем мире является непрерывность цепи снабжения, мы сосредоточены на внутреннем производстве. Отсутствующая часть – это двигатель, и теперь мы начинаем наш собственный проект его разработки", – подчеркнул Халук Байрактар.

По его словам, в течение следующих пяти лет Baykar инвестирует 300 миллионов долларов в разработку турбовинтового двигателя для беспилотника Akinci. После этого появится турбовентиляторный двигатель для Kizilemma, беспилотной боевой машины "воздух-воздух", проходящей сейчас летные испытания.

В настоящее время Akinci и Kizilema используют двигатели украинского производства.

Как сообщил Халук Байрактар, компания также недавно подписала соглашение с украинской компанией "Ивченко-Прогресс" об отдельной совместной разработке турбовентиляторного двигателя.

В долгосрочной перспективе компания делает ставку на автономные дроны, способные вести боевые действия "воздух-воздух", которые в конце концов заменят истребители.

"В мире есть 13 тысяч пилотируемых истребителей, и мы уверены, что в течение следующих четырех десятилетий все они будут автономными. Они будут меньше, будут использоваться в более рискованных миссиях и более легкими в производстве. Их количество будет на порядок больше, чем истребителей, которые мы имеем сегодня", — рассказал Халук Байрактар.

"Байрактар" в Украине: что известно

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022, до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что с точки зрения технологического наполнения это будут украинско-турецкие "Байракторы", которые будут применяться Вооруженными силами и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут желать их приобрести.

После начала полномасштабной российской агрессии переговоры в публичной плоскости были приостановлены. Однако в июне 2022 года Резников указывал, что коммуникация по реализации проекта продолжается.

Через год, в июне 2023 года, Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Летом 2023 тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.

Издание Defense Express указывало, что в Украине будут собирать ударные дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma, а также другую технику.

В феврале сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов TB2 или TB3.