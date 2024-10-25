Готовий на 80%: завод Baykar в Україні добудують влітку наступного року

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року, коли розпочнеться виробництво – наразі невідомо.

Про це розповів гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар, пише Reuters.

"Ми завершили будівництво на 80%, наразі замовляємо обладнання. Початок виробництва залежить від ходу війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року", — зауважив Халук Байрактар.

Очікується, що завод буде виробляти безпілотники TB2 або його варіант TB3 з більшою вантажопідйомністю.

Компанія Baykar, яка стала одним із найбільших експортерів безпілотників у всьому світі, продаючи свої легкі дрони TB2 і важкі Akinci в 35 країн, наразі зосереджена на тому, щоб забезпечити внутрішнє виробництво якомога більшої кількості компонентів.

"Оскільки основною проблемою в усьому світі є безперервність ланцюга постачання, ми зосереджені на внутрішньому виробництві. Відсутня частина — це двигун, і тепер ми починаємо наш власний проект його розробки", — підкреслив Халук Байрактар.

За його словами, протягом наступних п’яти років Baykar інвестує 300 мільйонів доларів у розробку турбогвинтового двигуна для безпілотника Akinci. Після цього з’явиться турбовентиляторний двигун для Kizilemma, безпілотної бойової машини "повітря-повітря", яка зараз проходить льотні випробування.

На даний момент Akinci і Kizilema використовують двигуни українського виробництва.

Як повідомив Халук Байрактар, компанія також нещодавно підписала угоду з українською компанією "Івченко-Прогрес" про окрему спільну розробку турбовентиляторного двигуна.

У довгостроковій перспективі компанія робить ставку на автономні дрони, здатні вести бойові дії "повітря-повітря", які зрештою замінять винищувачі.

"У світі є 13 тисяч пілотованих винищувачів, і ми впевнені, що упродовж наступних чотирьох десятиліть усі вони будуть автономними. Вони будуть меншими, використовуватимуться в більш ризикованих місіях і легшими у виробництві. Їхня кількість буде на порядок більшою, ніж винищувачів, які ми маємо сьогодні", — розповів Халук Байрактар.

"Байрактар" в Україні: що відомо

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Тодішній міністр оборони України Олексій Резніковповідомляв, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройними силами і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.

Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.

Через рік, у червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

Влітку 2023 року тодішній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що будівництво заводу з виробництва Bayraktar вже розпочалося.

Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.

У лютому повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3.