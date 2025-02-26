Завод Baykar в Україні: у Туреччині навчають майбутніх співробітників виробництву дронів

Для заводу з виробництва безпілотників турецької компанії Baykar, який будують в Україні, вже замовили техніку та обладнання. Майбутні працівники наразі проходять підготовку у Туреччині.

Про це розповів генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар в коментарі "Укрінформу".

За його словами, компанія вже проводить навчання майбутніх фахівців для свого заводу в Україні.

Наразі 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників навчаються на базі Baykar. Програма розрахована мінімум на дев'ять місяців, і протягом навчання додатково прибуватиме нова група людей.

"Тож ми готуємося – навчаємо людей для підприємства, для запуску виробництва", – зауважив Байрактар.

Він також повідомив, що вже замовлено обладнання та техніку для підприємства в Україні.

"Ми замовили техніку та необхідне обладнання. Тому ми просуваємося вперед. Ми хочемо і сподіваємося на справедливий мир. Хотіли б одразу після цього стартувати. Ми до цього готові. Готуємося і дуже близькі до цього", – наголосив гендиректор Baykar.

"Байрактар" в Україні: що відомо

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Тодішній міністр оборони України Олексій Резніковповідомляв, що з погляду технологічного наповнення це будуть українсько-турецькі "Байрактари", які застосовуватимуться Збройними силами і України, і Туреччини, і тих країн, які матимуть бажання їх придбати.

Після початку повномасштабної російської агресії перемовини в публічній площині були призупинені. Однак у червні 2022 року Резніков вказував, що комунікація щодо реалізації проєкту триває.

Через рік, у червні 2023 року, Baykar отримала ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення для виробництва в Україні безпілотників Bayraktar TB2 й Akinci. Підприємства, де виготовлятимуть апарати, мають збудувати до 2025 року включно.

Влітку 2023 року тодішній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що будівництво заводу з виробництва Bayraktar вже розпочалося.

Видання Defense Express вказувало, що в Україні збиратимуть ударні дрони Bayraktar TB2 й Akıncı, реактивний надзвуковий БПЛА Kızılelma, а також іншу техніку.

У лютому 2024 року повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3.

У жовтні 2024 року Халюк Байрактар розповідав, що Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку 2025 року.

Компанія також нещодавно підписала угоду з українською компанією "Івченко-Прогрес" про окрему спільну розробку турбовентиляторного двигуна.

У довгостроковій перспективі Baykar робить ставку на автономні дрони, здатні вести бойові дії "повітря-повітря", які зрештою замінять винищувачі.