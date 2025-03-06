Італійська Leonardo та турецька Baykar створять спільне підприємство з виробництва БПЛА

Один з найбільших машинобудівних холдингів в Італії Leonardo і турецька авіабудівельна компанія Baykar на тлі зростанням військових витрат у Європі оголосили в четвер, 6 березня, про створення спільного підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляє агентство Reuters.

"У Європі існує прогалина в безпілотних технологіях з різних причин, і в такий складний час, як той, у який ми живемо, це має важливе значення для забезпечення глобальної безпеки", — зазначив генеральний директор Leonardo Роберто Чинголані і додав, що "наріжна угода" з Baykar вирішить цю проблему.

Обидві компанії заявили, що, за їхніми оцінками, європейський ринок БПЛА протягом наступних 10 років становитиме 100 мільярдів доларів.

Чинголані повідомив, що виробничі майданчики розташовуватимуться як в Італії, так і в Туреччині, а штаб-квартира спільного підприємства перебуватиме в Італії.

"Ці дві групи співпрацювали на комерційному рівні протягом 4-5 років, а тепер вирішили піти глибше", — пояснив Чинголані. За його словами, підготовка угоди зайняла 5 місяців, і обидві компанії вже розпочали переговори зі збройними силами своїх країн.

Що відомо про компанії Leonardo та Baykar?

Leonardo (раніше Finmeccanica) —італійський машинобудівний холдинг. Його найбільшим акціонером виступає Міністерство економіки і фінансів Італії. Leonardo працює в секторах: оборони, енергетики, вертольотобудування, телекомунікацій і транспорту. Крім того має сім підрозділів: "Вертольоти", "Літаки", "Авіаційні конструкції", "Авіаційні та космічні системи", "Електроніка для наземних і морських засобів оборони", "Системи безпеки і захисту інформації", "Оборонні системи".

Baykar – турецька авіабудівна компанія. Заснована у 1984 році підприємцем Оздеміром Байрактаром, як підприємство зі збирання автомобільних компонентів, але починаючи з 2000 року акцент було зміщено на виробництво БПЛА. Зараз є потужним виробником як для внутрішнього ринку Туреччини, так і на експорт різних типів військових БПЛА та озброєння до них. Науково-дослідна група компанії складається з 3500 осіб, інженерів та техніків.

БПЛА Bayraktar TB2 активно використовували Сили оборони України під час російського вторгнення з 2022 року. У вересні 2023 року гендиректор Baykar Халук Байрактар, повідомив, що компанія має намір інвестувати в Україну 100 млн доларів. Гроші підуть на три проекти, серед яких — завод, що побудують за 1,5 роки. Компанія планує залучити 500 працівників і виготовляти 120 безпілотників на рік.

Нагадаємо, у лютому 2025 року повідомлялося, що для заводу з виробництва безпілотників турецької компанії Baykar, який будують в Україні, вже замовили техніку та обладнання. Майбутні працівники наразі проходять підготовку у Туреччині.