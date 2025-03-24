Johnson & Johnson планирует увеличить инвестиции в США до 55 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson представила планы увеличения инвестиций в США на 25% до более 55 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, поскольку угроза введения пошлин на импорт лекарств со стороны администрации Трампа заставляет компании расширять свои производственные операции внутри страны.

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Об этом сообщает R euters.

Компания заявила, что планирует построить четыре новых завода в рамках своих инвестиций, один из которых будет построен в Уилсоне, Северная Каролина, где в тот же день был официально заложен фундамент.

"В сумму 55 миллиардов долларов также входит часть их регулярных ежегодных расходов на ИТ. Таким образом, они вложили туда немало, чтобы получить большую, заметную сумму… Даже если будет соглашение о тарифах, эпоха свободной торговли и неограниченной глобализации закончилась", — сказал Джефф Джонас, управляющий портфелем у Gabelli Funds, владеющая акциями J&J.

Как загорается агентство, американские компании, такие как Eli Lilly и Apple инвестируют во внутреннее производство на фоне усилий администрации Трампа по развитию местного производства. Недавно Eli Lilly обязалась инвестировать 27 миллиардов долларов в заводы в США в течение пяти лет, чтобы смягчить последствия потенциального введения2. Apple также планирует инвестировать 500 миллиардов долларов США за четыре года, хотя эта сумма может включать существующие обязательства.

По словам Джонаса, пошлины вряд ли коснутся фармацевтического бизнеса J&J, но могут оказать незначительное влияние на подразделение медицинских приборов. В J&J, крупнейшем в мире производителе лекарств по объему выручки, заявили, что уже имеют больше производственных мощностей в США, чем в любой другой стране. Компания планирует расширить существующие площадки в США и построить новую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Ожидается, что на объекте J&J в Уилсоне, куда компания планирует инвестировать более 2 миллиардов долларов, будет создано 5000 рабочих мест на этапе строительства и более 500 рабочих мест по всему штату. На предприятии будут производиться препараты для лечения рака, иммунных и неврологических заболеваний.

Напомним, ОАЭ планируют инвестировать $1,4 трлн в США в течение следующих десяти лет. Договоренность была достигнута после встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном.