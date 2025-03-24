Johnson & Johnson планує збільшити інвестиції в США до 55 мільярдів доларів

Компанія Johnson & Johnson представила плани збільшення інвестицій у США на 25% до більш ніж 55 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років, оскільки загроза введення мит на імпорт ліків з боку адміністрації Трампа змушує компанії розширювати свої виробничі операції всередині країни.

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Про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що планує побудувати чотири нові заводи в рамках своїх інвестицій, один з яких буде побудований у Вілсоні, Північна Кароліна, де того ж дня було офіційно закладено фундамент.

"У суму 55 мільярдів доларів також входить частина їх регулярних щорічних витрат на ІТ. Таким чином, вони вклали туди чимало, щоб отримати велику, помітну суму… Навіть якщо буде угода про тарифи, епоха вільної торгівлі та необмежену глобалізацію закінчилася ", — сказав Джефф Джонас, який управляє портфелем у Gabelli Funds, яка володіє акціями J&J.

Як зазгачає агентство, американські компанії, такі як Eli Lilly і Apple інвестують у внутрішнє виробництво на тлі зусиль адміністрації Трампа з розвитку місцевого виробництва.Нещодавно Eli Lilly взяла на себе зобов'язання інвестувати 27 мільярдів доларів у заводи в США протягом п'яти років, щоб пом'якшити наслідки потенційного введення 25-відсоткового мита на імпорт фармацевтичної продукції. Apple також планує інвестувати 500 мільярдів доларів США протягом чотирьох років, хоча ця сума може включати існуючі зобов'язання.

За словами Джонаса, мита навряд чи торкнуться фармацевтичного бізнесу J&J, але можуть мати незначний вплив на підрозділ медичних приладів. У J&J, найбільшого у світі виробника ліків за обсягом виручки, заявили, що вже мають більше виробничих потужностей у США, ніж у будь-якій іншій країні. Компанія також планує розширити існуючі майданчики у США та побудувати нову науково-дослідну інфраструктуру.

Очікується, що на об'єкті J&J у Вілсоні, куди компанія планує інвестувати понад 2 мільярди доларів, буде створено 5000 робочих місць на етапі будівництва та понад 500 робочих місць по всьому штату. На підприємстві будуть вироблятися препарати для лікування раку, імунних та неврологічних захворювань.

Нагадаємо, ОАЕ планують інвестувати $1,4 трлн у США протягом наступних десяти років. Домовленості було досягнуто після зустрічі президента США Дональда Трампа з радником з національної безпеки ОАЕ шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном.