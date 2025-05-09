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К концу 2025 года в 15 городах Украины появятся первые обновленные безбарьерные маршруты

безбарьерные маршруты
В 15 городах Украины появятся первые безбарьерные маршруты/Минразвития

В рамках флагманского проекта Министерства развития общин и территорий "Движение без барьеров" до конца 2025 года в 15 пилотных городах Украины будут завершены первые модернизированные участки улиц, адаптированные к нуждам всех групп населения.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Восстановление пространства происходит по принципам безбарьерности и включает ключевые маршруты, сочетающие медицинские, образовательные, административные и общественные объекты.

Города-пилоты определили конкретные отрезки, которые входят в первую очередь обновления, а на части из них уже ведутся работы. Общая протяженность будущих маршрутов составит около 100 км, реконструкция охватит более 1500 объектов.

Маршруты разработаны таким образом, чтобы обеспечить удобный и безопасный доступ к больницам, аптекам, учебным заведениям, торговле , административным учреждениям. Особое внимание уделено элементам дорожно-транспортной инфраструктуры – пешеходным переходам, тротуарам, остановкам.

Финансирование проекта реализуется по схеме 40-30-30: 40% – из государственного бюджета, по 30% – из городских и областных бюджетов с возможностью корректировки до 10%. Также активно вовлекается частный сектор.

Среди первых городов:

  • Киев : маршрут протяженностью 12,5 км от Главного военного клинического госпиталя до Майдана Незалежности и Центрального вокзала;
  • Одесса : модернизация 3 км маршрута в областную больницу;
  • Житомир : улицы Огиенко, Витрука и площадь Полевая, в том числе обновление поликлиники №2;
  • Днепр : 6,7 км маршрута через центр города до Соборной площади, с модернизацией больниц, учебных заведений и университетов;
  • Полтава : "Путь Ветерана" (1,65 км) в военный госпиталь;
  • Львов : маршрут протяженностью 14,4 км, объединяющий реабилитационные центры для военных с общественными учреждениями;
  • Винница : маршрут 12 км, включает 2,15 км пешеходной части;
  • Ровно : 4,5 км пути в больницы и административные центры;
  • Тернополь : участок протяженностью 1,5 км через центр города;
  • Калуш : 6,4 км маршрута на ключевых улицах;
  • Кропивницкий : 1,5 км от поликлиники до ЦНАПа;
  • Черновцы : 1,7 км по улице Русская;
  • Буча : 3,6 км через основные жилые и административные зоны;
  • Славутич : 2,5 км через кварталы и центральную площадь;
  • Последняя (Полтавщина) : маршруты первой очереди на пяти основных улицах.

В результате проекта жители этих городов смогут беспрепятственно добираться до важных социальных объектов, что является шагом к инклюзивному пространству во всех регионах Украины.

Добавим, что в Киеве недавно новые подходы к удобству и доступности были внедрены в двух районах столицы.

Автор:
Татьяна Гойденко